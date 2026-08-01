Νέος συναγερμός στη Φωκίδα: Καίγεται αγροτοδασική έκταση στο Σκάλωμα, ήχησε το 112 για εκκένωση 4 περιοχών

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η αγροτοδασική πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι, στο Σκάλωμα Φωκίδας.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρων, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.

Στις 14:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς

Στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση πρoς Πευκάκι και Ευπάλιο.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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