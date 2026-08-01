Νεκρή γυναίκα από αμαξοστοιχία του Προαστιακού στα Μέγαρα

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Δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα το Σάββατο 1η Αυγούστου στα Μέγαρα, όταν μία γυναίκα που βρισκόταν στη σιδηροδρομική γραμμή του προαστιακού, παρασύρθηκε και έχασε τη ζωή της από διερχόμενη αμαξοστoιχία.

Όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, ο συρμός πραγματοποιούσε υπηρεσιακό δρομολόγιο από το Κιάτο προς τον Ρέντη και δεν βρίσκονταν μέσα επιβάτες.

Στο ύψος των Μεγάρων, ο οδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία ενός ατόμου στη γραμμή του σιδηρόδρομου και ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης.

Ωστόσο, η αμαξοστoιχία δεν ακινητοποιήθηκε αμέσως, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να εγκλωβίσει την γυναίκα.

Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ στο σημείο, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν την γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό και ενημέρωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2026 – Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 00:20, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 93321, η οποία εκτελούσε το υπηρεσιακό δρομολόγιο (χωρίς επιβάτες) Κιάτο – Ρέντης, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής στον σταθμό των Μεγάρων.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.

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