Εύβοια: Μηχανή έπεσε σε χαράδρα 20 μέτρων – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (1/8) στην Εύβοια, μία μηχανή εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε χαράδρα 20 μέτρων, με αποτέλεσμα ο οδηγός να διακομιστεί με τραύματα στο νοσοκομείο.
Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Άγιος, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με το eviaonline.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής και το ΕΚΑΒ.
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