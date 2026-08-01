Παραλία με κατοικίδιο: Τι επιτρέπεται και πώς προστατεύουμε τον σκύλο από τη ζέστη

Takeaways by to pontiki AI Ο νόμος 4830/2021 επιτρέπει την πρόσβαση σκύλων σε μη οργανωμένες παραλίες, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν δεμένοι με λουρί στην ακτή και δεν ενοχλούν τους λουόμενους.

Στις οργανωμένες παραλίες η είσοδος επιτρέπεται μόνο εφόσον το επιτρέπει ο υπεύθυνος της εγκατάστασης, ενώ οι κηδεμόνες οφείλουν πάντα να απομακρύνουν τα περιττώματα των ζώων.

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να προστατεύουν τα κατοικίδια από την έντονη ζέστη, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε σκιά και άφθονο καθαρό νερό, αποφεύγοντας τις μεσημεριανές ώρες έκθεσης στον ήλιο.

Η καυτή άμμος, η αφυδάτωση και η πιθανή υπερθέρμανση αποτελούν σοβαρούς κινδύνους που απαιτούν άμεση κτηνιατρική παρέμβαση αν εμφανιστούν συμπτώματα κατάρρευσης.

Οι κηδεμόνες οφείλουν να ξεπλένουν το ζώο με γλυκό νερό μετά το κολύμπι και να μην αναγκάζουν τον σκύλο να μπει στη θάλασσα αν εκείνος φοβάται.

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Η εξόρμηση στη θάλασσα μπορεί να γίνει απολαυστική και για τον σκύλο μας, αρκεί να γνωρίζουμε τι προβλέπει η νομοθεσία και να μην υποτιμούμε τους κινδύνους από τη ζέστη.

Η άμμος, η πολύωρη έκθεση στον ήλιο και η έλλειψη νερού μπορούν να μετατρέψουν γρήγορα τη βόλτα σε δυσάρεστη περιπέτεια.

Πού επιτρέπονται οι σκύλοι

Ο Νόμος 4830/2021, που ρυθμίζει την πρόσβαση των ζώων συντροφιάς σε δημόσιους χώρους, διαχωρίζει τις μη οργανωμένες από τις οργανωμένες παραλίες.

Στις ελεύθερες, μη οργανωμένες παραλίες, επιτρέπεται τόσο η παρουσία του σκύλου στην ακτή όσο και η είσοδός του στη θάλασσα. Στην παραλία, όμως, πρέπει να βρίσκεται με λουρί και υπό τον άμεσο έλεγχο του συνοδού του. Μέσα στο νερό μπορεί να κολυμπά χωρίς λουρί, αλλά ο κηδεμόνας πρέπει να παραμένει κοντά και να διασφαλίζει ότι το ζώο δεν ενοχλεί ή δεν θέτει σε κίνδυνο άλλους λουόμενους.

Στις οργανωμένες παραλίες, η πρόσβαση κατοικιδίων επιτρέπεται μόνο όταν ο νόμιμος υπεύθυνος της εγκατάστασης το έχει επιτρέψει, συνήθως με σχετική σήμανση. Οι σκύλοι βοήθειας και θεραπείας αποτελούν εξαίρεση και έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Επειδή οι επιμέρους κανονισμοί μπορεί να διαφέρουν, είναι καλό να ρωτάμε την επιχείρηση πριν ξεκινήσουμε.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε μαζί μας σακούλες και απομακρύνουμε αμέσως τα περιττώματα. Δεν αφήνουμε τον σκύλο να τρέχει ανάμεσα σε πετσέτες, να πλησιάζει παιδιά ή άλλους σκύλους χωρίς άδεια και επιλέγουμε ένα ήσυχο σημείο. Το δικαίωμα πρόσβασης συνοδεύεται από την υποχρέωση σεβασμού των υπόλοιπων λουομένων.

Η ζέστη είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος

Προτιμάμε τις πρωινές ή τις απογευματινές ώρες και αποφεύγουμε την παραλία το μεσημέρι. Ο σκύλος πρέπει να έχει διαρκώς σκιά και άφθονο δροσερό, όχι παγωμένο, πόσιμο νερό. Δεν τον αφήνουμε να πίνει θαλασσινό νερό, καθώς η μεγάλη ποσότητα αλατιού μπορεί να προκαλέσει εμετό, διάρροια και σοβαρή αφυδάτωση.

Πριν περπατήσει στην άμμο ή στην άσφαλτο, ακουμπάμε την παλάμη μας στο έδαφος για λίγα δευτερόλεπτα. Αν δεν αντέχουμε τη θερμοκρασία, είναι πολύ ζεστό και για τις πατούσες του. Μετά το μπάνιο τον ξεπλένουμε με γλυκό νερό, καθαρίζοντας καλά τρίχωμα, αυτιά και πατούσες από αλάτι και άμμο.

Δεν είναι όλοι οι σκύλοι καλοί κολυμβητές. Δεν πιέζουμε ένα ζώο που φοβάται να μπει στη θάλασσα και, αν απομακρύνεται από την ακτή, χρησιμοποιούμε ειδικό σωσίβιο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα κουτάβια, οι ηλικιωμένοι και υπέρβαροι σκύλοι, τα ζώα με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα και οι βραχυκέφαλες φυλές, όπως παγκ και μπουλντόγκ.

Έντονο και συνεχές λαχάνιασμα, υπερβολικά σάλια, κατακόκκινα ούλα, αδυναμία, αστάθεια, εμετός ή κατάρρευση αποτελούν ενδείξεις υπερθέρμανσης. Μεταφέρουμε αμέσως τον σκύλο στη σκιά, διακόπτουμε κάθε δραστηριότητα, βρέχουμε το σώμα του με δροσερό νερό (ποτέ παγωμένο!) —χωρίς να τον σκεπάζουμε με βρεγμένη πετσέτα— και επικοινωνούμε επειγόντως με κτηνίατρο. Η θερμοπληξία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα και να αποβεί μοιραία. Αναλυτικές οδηγίες για την αναγνώριση και την αντιμετώπισή της.

Και ένας απαράβατος κανόνας: δεν αφήνουμε ποτέ τον σκύλο μόνο μέσα στο αυτοκίνητο, ούτε στη σκιά και ούτε «για πέντε λεπτά».

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