Θηβαίος κατά Ελπίδας για τη Δημοκρατία: «Προσπαθούν να καπηλευτούν τη συναυλία μας»

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Αποστάσεις από τη Μαρία Καρυστιανού παίρνει ο Χρήστος Θηβαίος.

Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία θα επισκεφτεί την Τετάρτη (29/7) τη Θεσσαλία. Στο πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε η συναυλία του Χρήστου Θηβαίο εμφανίζεται σαν κομμάτι των δράσεων του κόμματος, καθώς σημειώνεται ότι η «ημέρα θα ολοκληρωθεί με συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στη Λάρισα».

Ο καλλιτέχνης σε ανάρτηση του διευκρινίζει ότι η συναυλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια και ότι δεν έχει καμία σχέση με τον φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε πως πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο προαύλιο χώρου Πινακοθήκης Λάρισας!

Θέλω να σας πω πως ουδεμία σχέση έχουμε με αυτό τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία! Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών και συγκεκριμένων κομματικών συμφερόντων και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές».

Μετά την αντίδραση του Χρήστου Θηβαίου το πρόγραμμα τροποποιήθηκε και πλέον εμφανίζεται να ολοκληρώνεται με συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

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