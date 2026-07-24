Δούρου: Με επίθεση σε Μητσοτάκη αλλά και αιχμές για ΕΛ.Α.Σ. η πρώτη της ομιλία ως πρόεδρος της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ – «Η αριστερά δεν είναι διαχειριστής των τετελεσμένων της Δεξιάς»

Takeaways by to pontiki AI Η Ρένα Δούρου υπερασπίστηκε την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραστεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Κατά την ομιλία της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, κατηγόρησε την κυβέρνηση για συστηματική παραβίαση του Συντάγματος και εξυπηρέτηση σκανδάλων.

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε τη διαδικασία αναθεώρησης ως συγκυριακή και χαρακτήρισε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας βαθιά συντηρητική.

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση του κόμματός της στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, υποστηρίζοντας σταθερά τη δωρεάν δημόσια ανώτατη εκπαίδευση για όλους τους πολίτες.

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Στην απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από την σημερινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας επέμεινε η Ρένα Δούρου στην ομιλία της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, παρά τις συστάσεις Μητσοτάκη νωρίτερα, και αμέσως αφότου την είχε συγχαρεί για την εκλογή της. Σημειώνεται πως ήταν η πρώτη ομιλία της Ρένας Δούρου με την ιδιότητα της Προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η επέτειος της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με την παρουσία νοσταλγών της δικτατορίας, εκπροσώπων της ακροδεξιάς και αναθεωρητών της Ιστορίας» επανέλαβε. Συμπληρώνοντας πως η 24η Ιουλίου, άρρηκτα συνδεδεμένη και με την τραγωδία της Κύπρου, απαιτεί αναστοχασμό, σεβασμό και σοβαρότητα και όχι χαριεντίσματα. Γι’ αυτό επιλέγουμε να τιμούμε τη Δημοκρατία και τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν γι’ αυτήν, στους τόπους μνήμης, όπως χθες στο ΕΑΤ-ΕΣΑ».

Η Ρένα Δούρου επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως το στίγμα της είναι αυτό των σκανδάλων και της συστηματικής παραβίασης του Συντάγματος ο οποίο επιχειρεί με τη Συνταγματική Αναθεώρηση να κόψει και να ράψει στα μέτρα της.

«Δικαιωνόμαστε για Νοβάρτις»

Ανέφερε πως η συζήτηση διεξάγεται στην σκιά κρίσιμων εξελίξεων μεταξύ των οποίων ανέφερε τις πρόσφατες καταγγελίες Σαλμά, τα στοιχεία για την ανάκαμψη αλλά και την κατάθεση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ειδικά σε σχέση με τις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μ. Σαλμά σημείωσε: «Ο κ. Σαλμάς προχθές μας δικαίωσε, δικαίωσε εμάς και ειδικότερα τον Τομέα Διαφάνειας και προσωπικά τον Παύλο Πολάκη που λέγαμε ότι το σκάνδαλο Novartis είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης» αλλά η κυβέρνηση βάφτισε «σκευωρία» του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο του ΥΠΠΟ, το οποίο θα ψηφιστεί λίγο πριν το κλείσιμο της Βουλής για καλοκαίρι, σημείωσε πως προωθείται με φαστ τρακ διαδικασίες, και πως «ούτε λίγο ούτε πολύ θέλει να παραδώσει τη διαχείριση των μνημείων στην λογική της αγοράς και του κέρδους» – άλλωστε είπε η σχέση της ΝΔ με τον πολιτισμό είναι ή ξεπούλημα ή «μαγάρισμα».

Με την ίδια μεθοδολογία, σημείωσε, «με τις ίδιες φαστ τρακ διαδικασίες, έρχονται και αντιμετωπίζουν τη συνταγματική αναθεώρηση». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επέλεξε εξ αρχής να υπονομεύσει αυτή την κορυφαία διαδικασία» και την αντιμετώπισε «στο πλαίσιο μιας συγκυριακής πολιτικής σκοπιμότητας εν όψει εκλογών». Τόνισε πως η προσέγγιση της ΝΔ είναι «συντηρητική», «βαθιά αντιδραστική» και «βαθιά αναχρονιστική», και πως «δεν απαντά σε υπαρκτά θεσμικά προβλήματα, ασχολείται με την συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής σημαίας παραπέμποντας στο μετεμφυλιακό 1950».

Αναφερόμενη στο κρίσιμο για τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτημα του άρθρου 16 καταλόγισε στην ΝΔ «εμμονή» με την αναθεώρησή του και «ιδεολογικό δογματισμό» ενώ είπε πως η κυβέρνηση το έχει παραβιάσει δια της γνωστής απόφασης του ΣτΕ. «Αντιμετωπίζετε τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση» είπε μεταξύ άλλων «όχι ως κοινωνικό αγαθό αλλά ως προϊόν επί πληρωμή, με όρους προσφοράς, ζήτησης, κερδοφορίας. Δεν την αντιμετωπίζετε ως δημοκρατικό μηχανισμό κοινωνικής κινητικότητας».

Αφήνοντας στη συνέχεια αιχμές για την πρόσφατα διατυπωμένη θέση της ΕΛ.Α.Σ. και στέλνοντας μήνυμα σε μαθητές και γονείς σημείωσε:

«Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αίσθηση ευθύνης απέναντι σε γονείς και παιδιά, δεν αλλάζουμε θέση. Δεν αναγνωρίζουμε ως “τετελεσμένα” τις αντισυνταγματικές επιλογές που επέβαλε η κυβέρνηση της ΝΔ. Είμαστε εδώ για να ανατρέψουμε τις άδικες πολιτικές, όχι για να τις αποδεχόμαστε και να τις διαχεριζόμαστε. Η Αριστερά δεν μπορεί να μετατρέπεται σε διαχειριστή των τετελεσμένων της Δεξιάς. Παραμένουμε σταθεροί στην πάγια θέση μας υπέρ της δωρεάν δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, δεν αποδεχόμαστε το status quo των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ζητάμε την κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη, διεκδικούμε τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό των Δημόσιων Πανεπιστημίων, με περισσότερη έρευνα, σύγχρονες υποδομές, απορρίπτουμε την υπονόμευσή τους με σαθρές αιτιολογίες”.

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