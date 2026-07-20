ΕΛ.Α.Σ.: Αυστηροποίηση πλαισίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά όχι κατάργηση – Οι 5+1 θέσεις για την Παιδεία

Takeaways by to pontiki AI Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε τις προτάσεις της για την Παιδεία, δηλώνοντας ότι δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά θα αναθεωρήσει ριζικά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής εγκυρότητας.

Παράλληλα, το κόμμα προτείνει την κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων, την αναβάθμιση του Λυκείου και τη δημιουργία διετών προγραμμάτων τεχνικής εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια.

Στα δημόσια ανώτατα ιδρύματα, η παράταξη σχεδιάζει την κατάργηση των Συμβουλίων Διοίκησης και την αλλαγή του τρόπου εκλογής των Πρυτανικών Αρχών και των μελών ΔΕΠ.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη μισθολογική ενίσχυση των εκπαιδευτικών μέσω ειδικού μισθολογίου και τη θεσμική προστασία τους από αυθαιρεσίες.

Τέλος, προτείνεται η σύσταση διεπιστημονικών ομάδων υποστήριξης στα σχολεία για την ενίσχυση της σχολικής ειρήνης και την παροχή εξατομικευμένης φροντίδας στους μαθητές.

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Τις 5+1 εμβληματικές θέσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την Παιδεία παρουσίασαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου η Θεώνη Κουφονικολάκου, με την τομεάρχη Παδείας Ιωάννα Λαλιώτου και τον αναπληρωτή τομεάρχη Παναγή Κασσιανό.

Αίσθηση προκαλεί η διευκρίνηση που έκανε η κ. Λαλιώτου στο πλαίσιο της εισήγησής της, ότι η ΕΛ.Α.Σ. δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά ΑΕΙ που νομοθέτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Δε θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε» ανέφερε. «Σεβόμαστε την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ και αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα φοίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά και επένδυσης των οικογενειών σε αυτή τη διαδικασία» είπε. Πρόσθεσε: «Οφείλουμε να σταθούμε με υπευθυνότητα απέναντι στην ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες. Όμως, και σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρη: δεν θα επιτρέψουμε στη χώρα να γίνει El Dorado πανεπιστημιακής παραπαιδείας». Γι’ αυτό, σημείωσε, η ΕΛ.Α.Σ. θα αλλάξει «ριζικά» τον Νόμο Πιερρακάκη (ν. 5094/2024), «θέτοντας αυστηρά κριτήρια και διασφαλίζοντας ισονομία και ακαδημαϊκή εγκυρότητα». Παράλληλα, τόνισε, «θα ενισχύσουμε την ανάπτυξη του δημοσίου Πανεπιστημίου (κεντρικά και περιφερειακά) και δε θα επιτρέψουμε τη συρρίκνωσή του προς όφελος του ιδιωτικού κέρδους».

Σε ό,τι αφορά τα δημόσια ΑΕΙ, σύμφωνα με την κ. Λαλιώτου η ΕΛ.Α.Σ. θα καταργήσει τα Συμβούλια Διοίκησης και θα αλλάξει τον τρόπο εκλογής Πρυτανικών Αρχών και μελών ΔΕΠ. «Ο Νόμος Κεραμέως (ν. 4957/2022) οδήγησε σε υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων, έλλειμμα λογοδοσίας» είπε. «Επαναφέρουμε την εκλογή Πρυτανικών Αρχών απευθείας από την πανεπιστημιακή κοινότητα και αποκαθιστούμε τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου. Αλλάζουμε την πρόσφατη εφαρμογή του νέου συστήματος εκλογής μελών ΔΕΠ που έχει παραλύσει κυριολεκτικά τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σε δεκάδες πανεπιστημιακά Τμήματα» τόνισε.

Όσον αφορά τις 5+1 παρεμβάσεις για την Παιδεία που παρουσίασαν τα τρία στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. κυριαρχεί η κατάργηση των Πανελλαδικών, αρχικώς στις σχολές χαμηλής ή μέτριας ζήτησης, και η αναβάθμιση του Λυκείου και του απολυτηρίου του, καθώς και οι παρεμβάσεις για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση με δημιουργία διετών προγραμμάτων στα πανεπιστήμια, όπου προβλέπεται εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ. Ακόμα οι παρεμβάσεις της ΕΛ.Α.Σ. προβλέπουν μισθολογική στήριξη των εκπαιδευτικών με ένταξη στο ειδικό μισθολόγιο αλλά και θεσμική προστασία από αυθαιρεσίες. Τέλος, η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει έναν νέο θεσμό, αυτόν των Διεπιστημονικών Ομάδων υποστήριξης για την διασφάλιση κλίματος σχολικής ειρήνη, με εξατομικευμένη στήριξη των μαθητών.

Αναλυτικά οι 5+1 θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης:

1.ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΙΒΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΦΘΟΡΟ ΔΙΟΔΙΟ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Πώς;

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ : Από «προθάλαμος φροντιστηρίου» σε αυτοτελή θεσμό μόρφωσης. Ενιαίο πρόγραμμα γενικής παιδείας στην Α’ και Β’ Λυκείου. Επιλογή κατεύθυνσης στη Γ’ Λυκείου. Απομάκρυνση της «πανεπιστημιακού επιπέδου» ύλης από το Λύκειο. Η γνώση αποκτά βάθος, όχι έκταση. Υιοθέτηση σύγχρονων διεθνών εκπαιδευτικών πρακτικών: κριτική σκέψη, έρευνα και σύνθετη αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

: Από «προθάλαμος φροντιστηρίου» σε αυτοτελή θεσμό μόρφωσης. Ενιαίο πρόγραμμα γενικής παιδείας στην Α’ και Β’ Λυκείου. Επιλογή κατεύθυνσης στη Γ’ Λυκείου. Απομάκρυνση της «πανεπιστημιακού επιπέδου» ύλης από το Λύκειο. Η γνώση αποκτά βάθος, όχι έκταση. Υιοθέτηση σύγχρονων διεθνών εκπαιδευτικών πρακτικών: κριτική σκέψη, έρευνα και σύνθετη αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ: Όχι «χαρτί», αλλά πιστοποίηση γνώσεων με διεθνείς προδιαγραφές και αναγνώριση, καθώς και σύγχρονους τρόπους εξέτασης και αξιολόγησης, εκπαιδευτική αξιοπιστία και αδιάβλητο χαρακτήρα και διαδικασίες.

Όχι «χαρτί», αλλά πιστοποίηση γνώσεων με διεθνείς προδιαγραφές και αναγνώριση, καθώς και σύγχρονους τρόπους εξέτασης και αξιολόγησης, εκπαιδευτική αξιοπιστία και αδιάβλητο χαρακτήρα και διαδικασίες. ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ: Σπάμε τον παραλογισμό, θεσμοθετώντας εισαγωγή «ελεύθερης πρόσβασης» σε εκείνα τα Τμήματα όπου οι προτιμήσεις των υποψηφίων είναι όσες και οι διαθέσιμες θέσεις. Στα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης μόνη προϋπόθεση εισαγωγής είναι το Απολυτήριο της Γ’ Λυκείου. Για όσα Τμήματα η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις μεταβατικά εφαρμόζονται εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης και τελικά εισαγωγή αποκλειστικά με τον βαθμό του Αναβαθμισμένου Απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου. Κρατάμε το αδιάβλητο. Προσθέτουμε εκπαιδευτική αξιοπιστία.

· Κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Πώς;

Δημιουργούμε στα πανεπιστήμια Διετή Προγράμματα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για αποφοίτους/ες ΕΠΑΛ και δυνατότητα εισαγωγής για απόφοιτους/ες ΓΕΛ.

Το πτυχίο αποτελεί ταυτόχρονα άδεια άσκησης επαγγέλματος (επίπεδο 5 Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων).

Τα προγράμματα οργανώνονται και υλοποιούνται με ευθύνη των ΑΕΙ, με υποχρεωτική συνέργεια με παραγωγικούς φορείς

Σύγχρονα αντικείμενα υψηλής ζήτησης — ενισχύουμε τους νέους ανθρώπους και στηρίζουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΘΕΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ, ΙΣΟΝΟΜΙΑ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Πως;

Αλλαγή θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δημοσίων ΑΕΙ-Κατάργηση του θεσμού των Συμβουλίων Διοίκησης και αλλαγή του τρόπου εκλογής Πρυτανικών Αρχών. Αλλαγή του τρόπου εκλογής μελών ΔΕΠ. Ουσιαστική μεταβολή του ν. 4957/2022 – “Νόμος Κεραμέως”.

Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Ν.Π.Π.Ε. Ριζική μεταβολή του ν. 5094/2024 – “Νόμος Πιερρακάκη”.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Πώς;

Αξιοπρεπείς μισθοί: ένταξη των εκπαιδευτικών σε ειδικά μισθολόγια

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Αναβάθμιση εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποκατάσταση κλίματος ηρεμίας & παιδαγωγική ενδυνάμωση, για τη διαμόρφωση ενός ενταξιακού, συμμετοχικού και ελκυστικού σχολείου.

Πώς;

Θεσμική θωράκιση των εκπαιδευτικών από αυθαιρεσίες και ουσιαστική επιμόρφωση.

Προγραμματισμός και αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου. Επαναφορά του συλλογικού χαρακτήρα της επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης των σχολείων με τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

Παύση διώξεων εκπαιδευτικών και κατάργηση του τιμωρητικού πλαισίου αξιολόγησης – Ουσιαστική αναμόρφωση.

Μείωση αριθμού μαθητών/τριών ανά τμήμα.

Σχολική Στέγη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διασφάλιση του δικαιώματος ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στο σχολείο, ανεξάρτητα από αναπηρίες, για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις.

Πώς;

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη & Πρώιμη Παρέμβαση. Στελέχωση όλων των σχολείων με Διεπιστημονικές Ομάδες για τη συνεργασία εκπαιδευτικών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών και, ειδικότερα στα νηπιαγωγεία, και λογοθεραπευτών και εργοθεραπευτών.

Εκπαιδευτική ένταξη στο γενικό σχολείο. Διαμόρφωση κουλτούρας ενταξιακών σχολικών κοινοτήτων και βελτίωση του τρόπου παροχής εξατομικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (Τμήματα Ένταξης και Παράλληλη Στήριξη).

Ειδικά σχολεία. Αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και ενίσχυση των συνεργασιών ειδικών και γενικών σχολείων για την ανάδειξη της ορατότητας των αναπήρων.

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