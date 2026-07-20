ΕΛ.Α.Σ.: Αυστηροποίηση πλαισίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά όχι κατάργηση – Οι 5+1 θέσεις για την Παιδεία

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Τις 5+1 εμβληματικές θέσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την Παιδεία παρουσίασαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου η Θεώνη Κουφονικολάκου, με την τομεάρχη Παδείας Ιωάννα Λαλιώτου και τον αναπληρωτή τομεάρχη Παναγή Κασσιανό.
Αίσθηση προκαλεί η διευκρίνηση που έκανε η κ. Λαλιώτου στο πλαίσιο της εισήγησής της, ότι η ΕΛ.Α.Σ. δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά ΑΕΙ που νομοθέτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
«Δε θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε» ανέφερε. «Σεβόμαστε την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ και αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα φοίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά και επένδυσης των οικογενειών σε αυτή τη διαδικασία» είπε. Πρόσθεσε: «Οφείλουμε να σταθούμε με υπευθυνότητα απέναντι στην ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες. Όμως, και σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρη: δεν θα επιτρέψουμε στη χώρα να γίνει El Dorado πανεπιστημιακής παραπαιδείας». Γι’ αυτό, σημείωσε, η ΕΛ.Α.Σ. θα αλλάξει «ριζικά» τον Νόμο Πιερρακάκη (ν. 5094/2024), «θέτοντας αυστηρά κριτήρια και διασφαλίζοντας ισονομία και ακαδημαϊκή εγκυρότητα». Παράλληλα, τόνισε, «θα ενισχύσουμε την ανάπτυξη του δημοσίου Πανεπιστημίου (κεντρικά και περιφερειακά) και δε θα επιτρέψουμε τη συρρίκνωσή του προς όφελος του ιδιωτικού κέρδους».
Σε ό,τι αφορά τα δημόσια ΑΕΙ, σύμφωνα με την κ. Λαλιώτου η ΕΛ.Α.Σ. θα καταργήσει τα Συμβούλια Διοίκησης και θα αλλάξει τον τρόπο εκλογής Πρυτανικών Αρχών και μελών ΔΕΠ. «Ο Νόμος Κεραμέως (ν. 4957/2022) οδήγησε σε υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων, έλλειμμα λογοδοσίας» είπε. «Επαναφέρουμε την εκλογή Πρυτανικών Αρχών απευθείας από την πανεπιστημιακή κοινότητα και αποκαθιστούμε τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου. Αλλάζουμε την πρόσφατη εφαρμογή του νέου συστήματος εκλογής μελών ΔΕΠ που έχει παραλύσει κυριολεκτικά τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σε δεκάδες πανεπιστημιακά Τμήματα» τόνισε.
Όσον αφορά τις 5+1 παρεμβάσεις για την Παιδεία που παρουσίασαν τα τρία στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. κυριαρχεί η κατάργηση των Πανελλαδικών, αρχικώς στις σχολές χαμηλής ή μέτριας ζήτησης, και η αναβάθμιση του Λυκείου και του απολυτηρίου του, καθώς και οι παρεμβάσεις για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση με δημιουργία διετών προγραμμάτων στα πανεπιστήμια, όπου προβλέπεται εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ. Ακόμα οι παρεμβάσεις της ΕΛ.Α.Σ. προβλέπουν μισθολογική στήριξη των εκπαιδευτικών με ένταξη στο ειδικό μισθολόγιο αλλά και θεσμική προστασία από αυθαιρεσίες. Τέλος, η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει έναν νέο θεσμό, αυτόν των Διεπιστημονικών Ομάδων υποστήριξης για την διασφάλιση κλίματος σχολικής ειρήνη, με εξατομικευμένη στήριξη των μαθητών.
1.ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΙΒΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΦΘΟΡΟ ΔΙΟΔΙΟ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
Πώς;
· Κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ)
Πώς;
Πως;
Πώς;
Αναβάθμιση εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποκατάσταση κλίματος ηρεμίας & παιδαγωγική ενδυνάμωση, για τη διαμόρφωση ενός ενταξιακού, συμμετοχικού και ελκυστικού σχολείου.
Πώς;
Διασφάλιση του δικαιώματος ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στο σχολείο, ανεξάρτητα από αναπηρίες, για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις.
Πώς;
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