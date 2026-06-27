Opinion poll: Η μάχη της Θεσσαλονίκης, πώς αλλάζουν τα δεδομένα ΕΛΑΣ και Ελπίδα, πρόβλημα για ΠΑΣΟΚ

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Διαφορά 9,8 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρεία Opinion Poll στην Α’ Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Action24.
Το γκάλοπ που παρουσιάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό δίνει στο κυβερνών κόμμα ποσοστό 25,9% στην εκτίμηση ψήφου με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 16,1%.
Η δημοσκόπηση καταγράφει μάχη για την τρίτη θέση ανάμεσα στην Ελληνική Λύση (12,5%) και στην «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού (12,4%). Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην 5η θέση με μονοψήφιο ποσοστό (7,7%) η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 5,7% και το ΚΚΕ στο 5,3%. Πάνω από το εκλογικό όριο του 3% κινείται το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη ενώ σημάδια αποσύνθεσης καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ που υπολογίζεται στο 1,5%.
Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων: Ν.Δ. 21,9%, ΕΛ.Α.Σ. 13,6%, «Λύση» 10,6%, «Ελπίδα» 10,5%, ΠΑΣΟΚ 6,5%, «Πλεύση» 4,8% και ΚΚΕ 4,5%.
Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%, ενώ ακολουθεί η επιλογή «Κανέναν» με 22,2%, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυσπιστία σημαντικού μέρους των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας με 15,2%, ενώ ακολουθούν η Μαρία Καρυστιανού με 8,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,6%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 3,6%.
Στη δημοσκόπηση καταγράφονται και μια σειρά από ποιοτικά ευρήματα που αποτυπώνουν τις απόψεις των πολιτών της Α’ Θεσσαλονίκης για την κυβέρνηση, τα σημαντικότερα προβλήματα και το πολιτικό σκηνικό.
Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες, καθώς το 56,4% τη θεωρεί το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 27,5%, η απονομή της Δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου με 20,9%, το κόστος ενέργειας με 18,3%, η διαφθορά με 15,5%, η στεγαστική κρίση με 13,1%, το ύψος των εισοδημάτων με 11,5% και η κατάσταση στο ΕΣΥ με 11,4%.
Όσον αφορά τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, όπως το Μετρό, o Flyover και η ανάπλαση της ΔΕΘ, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εμφανίζεται θετική. Συγκεκριμένα, το 60,3% αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά την επίδρασή τους στην περιοχή, ενώ το 34,8% εκφράζει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη.
Αντίθετα, η συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης είναι ιδιαίτερα αρνητική. Το 69,8% των πολιτών δηλώνει ότι αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά τη μέχρι σήμερα θητεία της κυβέρνησης, έναντι 27,7% που έχει θετική ή μάλλον θετική άποψη.
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