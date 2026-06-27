search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 12:55
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.06.2026 11:57

Opinion poll: Η μάχη της Θεσσαλονίκης, πώς αλλάζουν τα δεδομένα ΕΛΑΣ και Ελπίδα, πρόβλημα για ΠΑΣΟΚ

27.06.2026 11:57
kalpi_dimoskopisi_0806_1920-1080_new

Διαφορά 9,8 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρεία Opinion Poll στην Α’ Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Action24.

Το γκάλοπ που παρουσιάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό δίνει στο κυβερνών κόμμα ποσοστό 25,9% στην εκτίμηση ψήφου με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 16,1%.

Η δημοσκόπηση καταγράφει μάχη για την τρίτη θέση ανάμεσα στην Ελληνική Λύση (12,5%) και στην «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού (12,4%). Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην 5η θέση με μονοψήφιο ποσοστό (7,7%) η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 5,7% και το ΚΚΕ στο 5,3%. Πάνω από το εκλογικό όριο του 3% κινείται το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη ενώ σημάδια αποσύνθεσης καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ που υπολογίζεται στο 1,5%.

Στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων: Ν.Δ. 21,9%, ΕΛ.Α.Σ. 13,6%, «Λύση» 10,6%, «Ελπίδα» 10,5%, ΠΑΣΟΚ 6,5%, «Πλεύση» 4,8% και ΚΚΕ 4,5%.

Δεύτερος καταλληλότερος πρωθυπουργός ο «κανένας»

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%, ενώ ακολουθεί η επιλογή «Κανέναν» με 22,2%, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυσπιστία σημαντικού μέρους των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας με 15,2%, ενώ ακολουθούν η Μαρία Καρυστιανού με 8,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,6%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 3,6%.

Κυρίαρχο πρόβλημα η ακρίβεια

Στη δημοσκόπηση καταγράφονται και μια σειρά από ποιοτικά ευρήματα που αποτυπώνουν τις απόψεις των πολιτών της Α’ Θεσσαλονίκης για την κυβέρνηση, τα σημαντικότερα προβλήματα και το πολιτικό σκηνικό.

Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες, καθώς το 56,4% τη θεωρεί το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 27,5%, η απονομή της Δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου με 20,9%, το κόστος ενέργειας με 18,3%, η διαφθορά με 15,5%, η στεγαστική κρίση με 13,1%, το ύψος των εισοδημάτων με 11,5% και η κατάσταση στο ΕΣΥ με 11,4%.

Όσον αφορά τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, όπως το Μετρό, o Flyover και η ανάπλαση της ΔΕΘ, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εμφανίζεται θετική. Συγκεκριμένα, το 60,3% αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά την επίδρασή τους στην περιοχή, ενώ το 34,8% εκφράζει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη.

Αντίθετα, η συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης είναι ιδιαίτερα αρνητική. Το 69,8% των πολιτών δηλώνει ότι αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά τη μέχρι σήμερα θητεία της κυβέρνησης, έναντι 27,7% που έχει θετική ή μάλλον θετική άποψη.

Διαβάστε επίσης:

LIVE η 1η Συνοδός του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Μαρινάκης για Τσίπρα: Μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον «Τρελοπενηντάρη» – Κάνει τον κιμπάρη με τα λεφτά των άλλων (Videos)

Τσίπρας: «Πρεμιέρα» για το Εθνικό Συμβούλιο – Οι… «πεπονόφλουδες» της διακυβέρνησης και η «ηθική επανάσταση»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Ρόδο: Καταθέτω επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια

ilikiwmeni
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: 86χρονη έπεσε θύμα απάτης – Πώς την έπεισαν ότι αλλάζει νόμισμα η χώρα και της άρπαξαν 180.000 ευρώ

navagoswstis
ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Κατέρρευσε ναυαγοσωστικός πύργος από τους θυελλώδεις ανέμους – Τραυματίστηκε 21χρονη

KAAN
ΚΟΣΜΟΣ

Το ελληνικό λόμπι παρεμβαίνει στον Τραμπ κατά της πώλησης κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό «KAAN»

samaras_latinopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προξενιό με Σαμαρά κάνουν στη Λατινοπούλου – Το δίλημμα της Φωνής Λογικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

oikonomakou-tserela-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Γιορτάζουν τον γάμο τους με ένα τριήμερο πάρτι - υπερπαραγωγή στην Πάρο (Photos)

tsipras 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί δεν είναι απίθανο να κινείται ο Τσίπρας στο 20% – Τα αποτελέσματα του 2023, η αποτυχία των επιγόνων του και του… ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 12:48
Androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Ρόδο: Καταθέτω επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια

ilikiwmeni
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: 86χρονη έπεσε θύμα απάτης – Πώς την έπεισαν ότι αλλάζει νόμισμα η χώρα και της άρπαξαν 180.000 ευρώ

navagoswstis
ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Κατέρρευσε ναυαγοσωστικός πύργος από τους θυελλώδεις ανέμους – Τραυματίστηκε 21χρονη

1 / 3