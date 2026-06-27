Τσίπρας: «Πρεμιέρα» για το Εθνικό Συμβούλιο – Οι… «πεπονόφλουδες» της διακυβέρνησης και η «ηθική επανάσταση»

Μετά τη χθεσινή παρουσίαση των 50 τομεαρχών ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ ένα μήνα μετά την παρουσίαση της ιδρυτικής του Διακήρυξης. Η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 11 το πρωί, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στην πορεία πολιτικής και οργανωτικής συγκρότησης της νεοσύστατης Συμπαράταξης, η οποία στόχος είναι να ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες ώστε να προχωρήσει η προεκλογική προετοιμασία.

Το Εθνικό Συμβούλιο, στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει τις αρχές και τους στόχους του κόμματος, περιλαμβάνει τους 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική Διακήρυξη στα οποία φαίνεται πως έχουν προστεθεί επιπλέον πρόσωπα – ο πρώην πρωθυπουργός στον Alpha μίλησε για 350 μέλη. Πιθανόν αναμένονται και κάποιες εκπλήξεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει το μήνυμα πως στόχος είναι η διακυβέρνηση και η αλλαγή της πολιτικής. Αυτή η αλλαγή που εισηγείται η ΕΛΑΣ βασίζεται στην αντίληψη του Αλέξη Τσίπρα πως απαιτείται ένας «νέος πατριωτισμός» και μια «ηθική επανάσταση» για μια «νέα μεταπολίτευση».

Στη χθεσινή συνεδρίαση με τους τομεάρχες ο Αλέξης Τσίπρας, προέβη στη διαπίστωση πως οι πολίτες πλέον δε ζητούν κριτική στην κυβέρνηση – αυτή είναι γνωστή πλέον αλλά και εύκολη, είπε. «Ο πολιτικός κύκλος του κ. Μητσοτάκη είναι εμφανές ότι έχει κλείσει. Ο κόσμος περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης που θα κάνει καλύτερη τη ζωή και την καθημερινότητά του» σημείωσε.

Επιπλέον, σε σχέση με τον τρόπο που θέλει να λειτουργεί το κόμμα, μίλησε για «ένα άλλο παράδειγμα πολιτικής συμμετοχής και δράσης», μια «νέα ηθική της πολιτικής», που «δεν υποκλίνεται στη γοητεία της εξουσίας» ούτε στο δέλεαρ της δημοσιότητας, της βουλευτικής έδρας, της υπουργικής καρέκλας, των πάσης φύσεως αξιωμάτων και προνομίων».

Οδηγίες προς «ναυτιλομένους» για ένα «άλλο παράδειγμα πολιτικής»

Δίνοντας σαφείς «οδηγίες προς ναυτιλομένους» – και με δεδομένο ότι οι περισσότεροι εκ των τομεαρχών δεν είναι πρόσωπα με πείρα στην πολιτική και μάλιστα στην πρώτη γραμμή – ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. ζήτησε να ανταποκριθούν στην απαίτηση του κόσμου για μια άλλη δημόσια εικόνα.

«Γιατί», εξήγησε, «ο πολίτης έχει κουραστεί από τη γλώσσα που ακούγεται σωστή αλλά δεν λέει τίποτα». Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα ο πολίτης περιμένει από τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. «λόγο καθαρό, ειλικρινή και συγκεκριμένο». Ζήτησε συγκεκριμένα: «Να εξηγείτε, όχι να εντυπωσιάζετε. Να πείθετε, όχι να επιβάλλεστε. Μιλήστε απλά, όχι απλουστευτικά. Τεκμηριωμένα, όχι τεχνοκρατικά. Με αυτοπεποίθηση, όχι αλαζονεία. Με ευγένεια, όχι αδυναμία. Με αποφασιστικότητα, όχι επιθετικότητα. Με ενσυναίσθηση όχι με αλαζονεία».

Και κυρίως προειδοποίησε ότι ο δρόμος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προς την διακυβέρνηση δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, ούτε μια ανοιχτή λεωφόρος, αλλά έχει «πεπονόφλουδες». «Οφείλουμε να μην πατάμε τις πεπονόφλουδες που μας στήνουν» είπε κι ακόμα «οφείλουμε να πείσουμε ότι διαθέτουμε την πολιτική αυτογνωσία, την σοβαρότητα, την αποφασιστικότητα, τις προγραμματικές θέσεις, για να πείσουμε και να νικήσουμε».

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