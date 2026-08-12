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12.08.2026 00:34

Κολομβία: Γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια μετά από 30 ώρες – Συγκλονιστικό βίντεο

12.08.2026 00:34
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Στα ερείπια ενός κτιρίου στο Κάλι της Κολομβίας παρέμεινε για περίπου 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ η Ντιάνα Τρονκόσο, μέχρι οι διασώστες να καταφέρουν να την εντοπίσουν και να την απεγκλωβίσουν ζωντανή.  

Η στιγμή της διάσωσης της νεαρής γυναίκας κατεγράφη σε βίντεο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με το συγκεντρωμένο πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα με την ολοκλήρωση του απεγκλωβισμού της.

Η Τρονκόσο είναι γιατρός και, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν μόνη στο διαμέρισμά της όταν η φονική σεισμική δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου.

Χρειάστηκε να περάσουν περίπου 30 ώρες, μέχρι οι διασώστες να την εντοπίσουν και να την ανασύρουν ζωντανή. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή.

Ελπίδα μέσα στα ερείπια

Στις πληγείσες περιοχές έχουν φτάσει ομάδες διάσωσης από την πρωτεύουσα Μπογκοτά, ενισχύοντας τα συνεργεία που συνεχίζουν τις έρευνες για ανθρώπους οι οποίοι ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια στο Κάλι και σε άλλες πόλεις. Η διάσωση της Ντιάνα Τρονκόσο αποτέλεσε μια στιγμή αισιοδοξίας, την ώρα που οι διασώστες εξακολουθούν να επιχειρούν με αμείωτη ένταση στα κατεστραμμένα κτίρια.

Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί όσο προχωρούν οι έρευνες και απομακρύνονται τα συντρίμμια.

Στους 254 οι νεκροί, πάνω από 3.800 οι αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των τοπικών Αρχών.

Η Περέιρα συγκαταλέγεται στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές, με τις τοπικές αναφορές να κάνουν λόγο για 101 νεκρούς. Στο Κάλι, όπου πραγματοποιήθηκε και η διάσωση της νεαρής γιατρού, έχουν καταγραφεί 95 θάνατοι.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο αριθμός των αγνοουμένων. Ο πρόεδρος της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν τουλάχιστον 195 νέες περιπτώσεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περισσότερους από 3.800 αγνοούμενους.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν την προσπάθεια εντοπισμού επιζώντων.

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