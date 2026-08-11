Οι ΗΠΑ έπληξαν εμπορικό πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια

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Στην αχρήστευση του συστήματος πηδαλιουχίας ενός εμπορικού πλοίου υπό σημαία Παναμά προχώρησε ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη, 11/8, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Όπως αναφέρεται, το πλοίο είχε αγνοήσει επανειλημμένες προειδοποιήσεις να σταματήσει την προσπάθειά του να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ελικόπτερο MH-60 του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το οποίο εκτόξευσε δύο πυραύλους Hellfire εναντίον του μηχανοστασίου του εμπορικού πλοίου «Vela Nova».
Στην ίδια ανάρτηση η CENTCOM έδωσε και στοιχεία για τις επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα στο πλαίσιο του αποκλεισμού.
«Μέχρι τις 11 Αυγούστου, η CENTCOM έχει αλλάξει την πορεία 55 εμπορικών σκαφών που επιχειρούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό, έχει ακινητοποιήσει 3 πλοία που δεν συμμορφώθηκαν και πραγματοποίησε νηοψία σε 2», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
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