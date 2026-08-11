Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά εκτός αν οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης

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Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, διεμήνυσε σήμερα ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ.

Οι ΗΠΑ πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό, ενώ άλλοι όροι έχουν διαβιβαστεί στις ΗΠΑ από μεσολαβητές, ανέφερε ο Ρεζαΐ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

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