Μέση Ανατολή: «Αν δεν χτύπαγα το Ιράν, θα είχαν πυρηνικά όπλα και θα τους αποκαλούσατε “κύριε”» – Ο Τραμπ επιμένει στη στρατηγική του

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Σε νέα προσπάθεια να επιχειρηματολογήσει υπέρ της απόφασής του να επιτεθεί στο Ιράν επιδόθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στον ακροδεξιό Γουέιν Άλιν Ρουτ και στο «Real America’s Voice», υποστηρίζοντας ότι «αν δεν έκανα αυτό που έκανα, θα είχαν αυτή τη στιγμή πυρηνικά όπλα και θα τους αποκαλούσατε “κύριε”. Θα τους αποκαλούσατε “κύριε”».

Παράλληλα, ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι η οικονομική κατάσταση της Τεχεράνης είναι μη βιώσιμη. Τα σχόλια του προέδρου επικεντρώθηκαν σε πιθανά οικονομικά μέτρα για την άσκηση πίεσης στο Ιράν, εν μέσω του προφανούς αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις για το Στενό του Ορμούζ. «Απλά παρατηρήστε πόσο άσχημα τα πάνε, γιατί έχουν πληθωρισμό 300%, δεν έχουν καμία αξία. Το νόμισμά τους δεν έχει σχεδόν καμία αξία. Δεν πληρώνουν τους στρατιώτες τους. Οι στρατιώτες τους φεύγουν», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ας συνεχίσουμε λοιπόν έτσι, γιατί αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος σε πιθανά επόμενα βήματα, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «τους χτυπήσουν πραγματικά πολύ σκληρά». «Οικονομικά, λοιπόν, είναι ένα χάος. Δεν μπορούν να δανειστούν χρήματα. Εμείς ελέγχουμε τα χρήματά τους, αυτά που είχαν, τα οποία είναι πολλά. Είχαν πολλά, και εμείς έχουμε τον απόλυτο έλεγχο τους. Εγώ είμαι ο τραπεζίτης τους», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης για άλλη μια φορά ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη πυραύλων. «Είμαστε εντάξει» και «κατασκευάζουμε σαν τρελοί», είπε, αν και στην πραγματικότητα παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα, λέγοντας ότι «ο λόγος για τον οποίο τα αποθέματα των πυρομαχικών είναι χαμηλά, είναι επειδή ο Μπάιντεν έδωσε 300 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία. Δεν τους αρέσει ποτέ να το αναφέρουν αυτό… Τώρα, δίνω και στην Ουκρανία, αλλά πρέπει να πληρώσουν».

«Εννοώ την ΕΕ – δεν ασχολούμαι με την Ουκρανία» διευκρίνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Τα δίνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν χρήματα και πληρώνουν μέχρι και το τελευταίο δολάριο», σημείωσε, προσθέτοντας μάλιστα ότι «πουλάμε πυρομαχικά, πουλάμε μαχητικά, πουλάμε τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτοί τα κάνουν ό,τι θέλουν. Τα δίνουν στην Ουκρανία. Αλλά ο Μπάιντεν έδωσε αριθμούς που ήταν απλώς τρελοί».

Νωρίτερα ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν απομακρύνει τις ιρανικές νάρκες από το Ορμούζ. «Κοιτάξτε, ο μόνος που έχει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ αυτή τη στιγμή είναι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ. «Έχουμε καθαρίσει ολόκληρο το στενό από νάρκες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης απέναντι στο Ιράν, ενώ επανέφερε και την απαίτηση της Ουάσινγκτον για οικονομικές αποζημιώσεις σχετικά με τις ζημιές που, όπως υποστηρίζει, προκάλεσε η Τεχεράνη. «Έχουμε ακόμη τη δυνατότητα κλιμάκωσης», ανέφερε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι «οι ΗΠΑ θα ζητήσουν χρήματα για τις ζημιές που έχει προκαλέσει το Ιράν».

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