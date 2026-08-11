Ο φιλικός αγώνας Νάπολι – Άρης, η σέντρα στο Coppa Italia και η συνέχεια σε Eredivisie, 2.Bundesliga στο «γήπεδο» του Novasports!

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Ο νέος φιλικός αγώνας προετοιμασίας του Άρη με αντίπαλο τη Νάπολι, η σέντρα στο φετινό Coppa Italia και η συνέχεια στο ολλανδικό πρωτάθλημα της Eredivisie και στο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας της Γερμανίας, την 2.Bundesliga, έρχονται αυτή την εβδομάδα στο «γήπεδο» του Novasports!
Την Τετάρτη 12 Αυγούστου (22:00) ο Άρης θα αντιμετωπίσει τη φημισμένη Νάπολι σε ένα δυνατό φιλικό αγώνα προετοιμασίας που θα διεξαχθεί στο Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ακόμη μία αναμέτρηση των «κιτρινόμαυρων» του Μιχάλη Γρηγορίου.
Οι λάτρεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και τη φετινή σεζόν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το Coppa Italia με τις μεταδόσεις να ξεκινάνε από τον 1ο γύρο με τους αγώνες Φιορεντίνα-Μπενεβέντο (14/8, 22:15), Τορίνο-Καραρέζε (15/8, 22:15), Λάτσιο-Μάντοβα (16/8, 22:15) και Παλέρμο-Λέτσε (17/8, 22:15).
Μετά τη δυνατή πρεμιέρα οι συνδρομητές θα έχουν την δυνατότητα να δουν τις αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος της Eredivisie Εξέλσιορ-Άιντχοφεν (15/8, 21:00), Φέγενορντ-Γκο Αχέντ Ιγκλς (16/8, 15:30), Άγιαξ-Χερενφέιν (16/8, 17:45).
Την ίδια στιγμή το γερμανικό πρωτάθλημα της 2.Bundesliga συνεχίζεται με την 2η αγωνιστική και οι αναμετρήσεις που θα προβληθούν στα κανάλια Novasports είναι Χολστάιν Κίελ-Ζανκτ Πάουλι (14/8, 19:30), Χέρτα-Χαϊντενχάιμ (15/8, 14:00) και Ανόβερο-Βόλφσμπουργκ (16/8, 14:30).
Παράλληλα, οι φίλοι των σπορ, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα τουρνουά τένις WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers & WTA 1000 Cincinnati Open, καθώς και αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #166.
Τετάρτη 12 Αυγούστου
Πέμπτη 13 Αυγούστου
Παρασκευή 14 Αυγούστου
Σάββατο 15 Αυγούστου
Κυριακή 16 Αυγούστου
Δευτέρα 17 Αυγούστου
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
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