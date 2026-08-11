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11.08.2026 12:54

Ο φιλικός αγώνας Νάπολι – Άρης, η σέντρα στο Coppa Italia και η συνέχεια σε Eredivisie, 2.Bundesliga στο «γήπεδο» του Novasports!

11.08.2026 12:54
novasports_napoli_aris

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Ο νέος φιλικός αγώνας προετοιμασίας του Άρη με αντίπαλο τη Νάπολι, η σέντρα στο φετινό Coppa Italia και η συνέχεια στο ολλανδικό πρωτάθλημα της Eredivisie και στο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας της Γερμανίας, την 2.Bundesliga, έρχονται αυτή την εβδομάδα στο «γήπεδο» του Novasports!

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου (22:00) ο Άρης θα αντιμετωπίσει τη φημισμένη Νάπολι σε ένα δυνατό φιλικό αγώνα προετοιμασίας που θα διεξαχθεί στο Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ακόμη μία αναμέτρηση των «κιτρινόμαυρων» του Μιχάλη Γρηγορίου.

Οι λάτρεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και τη φετινή σεζόν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το Coppa Italia με τις μεταδόσεις να ξεκινάνε από τον 1ο γύρο με τους αγώνες Φιορεντίνα-Μπενεβέντο (14/8, 22:15), Τορίνο-Καραρέζε (15/8, 22:15), Λάτσιο-Μάντοβα (16/8, 22:15) και Παλέρμο-Λέτσε (17/8, 22:15).

Μετά τη δυνατή πρεμιέρα οι συνδρομητές θα έχουν την δυνατότητα να δουν τις αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος της Eredivisie Εξέλσιορ-Άιντχοφεν (15/8, 21:00), Φέγενορντ-Γκο Αχέντ Ιγκλς (16/8, 15:30), Άγιαξ-Χερενφέιν (16/8, 17:45).

Την ίδια στιγμή το γερμανικό πρωτάθλημα της 2.Bundesliga συνεχίζεται με την 2η αγωνιστική και οι αναμετρήσεις που θα προβληθούν στα κανάλια Novasports είναι Χολστάιν Κίελ-Ζανκτ Πάουλι (14/8, 19:30), Χέρτα-Χαϊντενχάιμ (15/8, 14:00) και Ανόβερο-Βόλφσμπουργκ (16/8, 14:30).

Παράλληλα, οι φίλοι των σπορ, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα τουρνουά τένις WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers & WTA 1000 Cincinnati Open, καθώς και αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #166.

Τετάρτη 12 Αυγούστου

  • 22:00 Φιλικός Αγώνας: Νάπολι-Άρης Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Πέμπτη 13 Αυγούστου

  • 02:00 (ξημερώματα Πέμπτης) WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers  Α’ και Β’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα και του Άκη Κουζούλη

Παρασκευή 14 Αυγούστου

  • 01:00 WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers Τελικός Novasports6 Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη
  • 16:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #166 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
  • 18:00 WTA 1000 Cincinnati Open – 1η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη
  • 19:30 2.Bundesliga-2η αγωνιστική: Χολστάιν Κίελ-Ζανκτ Πάουλι Novasports3 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
  • 22:15 Coppa Italia-1ος γύρος: Φιορεντίνα-Μπενεβέντο Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

 Σάββατο 15 Αυγούστου

  • 14:00 2.Bundesliga: Χέρτα-Χαϊντενχάιμ Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
  • 18:00 1000 Cincinnati Open-2η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
  • 21:00 Eredivisie-2η αγωνιστική: Εξέλσιορ-Άιντχοφεν Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
  • 22:15 Coppa Italia: Τορίνο-Καραρέζε Novasports Start σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Κυριακή 16 Αυγούστου

  • 14:30 2.Bundesliga: Ανόβερο-Βόλφσμπουργκ Novasports Start σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
  • 15:30 Eredivisie: Φέγενορντ-Γκο Αχέντ Ιγκλς Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
  • 17:45 Eredivisie: Άγιαξ-Χερενφέιν Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
  • 18:00 1000 Cincinnati Open-3η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα και του Γιαννίκου Δούσκα
  • 22:15 Coppa Italia: Λάτσιο-Μάντοβα Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Δευτέρα 17 Αυγούστου

  • 18:00 WTA 1000 Cincinnati Open-4η μέρα Novasports6
  • 22:15 Coppa Italia: Παλέρμο-Λέτσε Novasports Prime

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

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