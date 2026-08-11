Έπος: Πώς ο γιος της Μαριζέτας Αντωνοπούλου «τίναξε στον αέρα» την… πολιτική διαπάλη (Video)

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Στον «αέρα» του ΟΡΕΝ βρέθηκε το πρωί η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδιού και Οικογένειας της ΕΛΑΣ, προκειμένου να συζητήσει και να αντιπαρατεθεί με την Αλεξάνδρα Σδούκου της ΝΔ και τον Τάσο Νικολαΐδη του ΠΑΣΟΚ.
Ωστόσο, η διάθεση για πολιτική σύγκρουση… πήγε περίπατο, όταν ο μικρός γιος της Μ. Αντωνοπούλου απαίτησε την προσοχή της, λέγοντας on air: «Μαμά! Θέλω να σου πω κάτι». Το στέλεχος της ΕΛΑΣ τελικά υποχώρησε: «Με συγχωρείτε! Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο! Θα μου δώσετε λίγο χρόνο», είπε στους παρουσιαστές της εκπομπής και τα λοιπά πολιτικά πρόσωπα, τα οποία αρκέστηκαν να χαμογελούν.
Τελικά, τα παιδιά φέρνουν… καταλαγή και στον πολιτικό στίβο.
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