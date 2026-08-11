Μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει 194 χρόνια; Τι δείχνει νέα μελέτη για τα όρια της ζωής

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Μια νέα έρευνα επιχειρεί να απαντήσει σε ένα από τα πιο επίμονα ερωτήματα γύρω από τη μακροζωία: υπάρχει τελικά βιολογικό όριο στο πόσο μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος;
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό npj Aging, χρησιμοποίησε μαθηματικό μοντέλο για να εκτιμήσει τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής σε ένα ιδανικό σενάριο, όπου σχεδόν όλοι οι αναστρέψιμοι μηχανισμοί της γήρανσης θα είχαν εξαλειφθεί.
Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: υπό αυτές τις θεωρητικές συνθήκες, η διάμεση διάρκεια ζωής θα μπορούσε να κυμαίνεται από 146 έως 194 χρόνια.
Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στις σωματικές μεταλλάξεις, δηλαδή στις αλλαγές στο DNA που εμφανίζονται μετά τη γέννηση και συσσωρεύονται φυσιολογικά όσο περνούν τα χρόνια.
Κάθε φορά που το DNA αντιγράφεται ή υφίσταται βλάβη μπορεί να προκύψουν μικρά λάθη. Τα περισσότερα είναι ακίνδυνα, όμως με την πάροδο του χρόνου μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία των κυττάρων ή να συμβάλουν στην εμφάνιση καρκίνου.
Το μοντέλο εξέτασε σταδιακά πώς αυτές οι μεταλλάξεις επηρεάζουν διαφορετικά όργανα και ιστούς.
Ιδιαίτερα σημαντικά αποδείχθηκαν:
Τα συγκεκριμένα κύτταρα διαιρούνται ελάχιστα ή καθόλου στην ενήλικη ζωή. Έτσι, όταν συσσωρεύονται βλάβες και χάνονται, δεν αντικαθίστανται εύκολα.
Αντίθετα, όργανα όπως το ήπαρ, των οποίων τα κύτταρα μπορούν να αναγεννηθούν, εμφανίστηκαν πολύ πιο ανθεκτικά στο μοντέλο.
Όταν οι επιστήμονες συνδύασαν τέσσερα κρίσιμα συστήματα οργάνων στο ίδιο μοντέλο, υπολόγισαν διάμεση διάρκεια ζωής περίπου 156 ετών, με εύρος από 146 έως 194 χρόνια.
Σε διαφορετικό υπολογισμό, το θεωρητικό μέγιστο προσδόκιμο ζωής έφτασε ακόμη και τα 210 έως 557 χρόνια.
Οι αριθμοί αυτοί, ωστόσο, δεν αποτελούν πρόβλεψη για το πόσο θα μπορούν πραγματικά να ζουν οι άνθρωποι. Το μεγαλύτερο επαληθευμένο ανθρώπινο προσδόκιμο ζωής παραμένει τα 122 χρόνια.
Οι ίδιοι οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι μεταλλάξεις στο DNA αποτελούν μόνο ένα μέρος της γήρανσης.
Το μοντέλο δεν έλαβε υπόψη άλλους σημαντικούς μηχανισμούς, όπως τη δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων και τη χρόνια φλεγμονή, ούτε πιθανές μελλοντικές θεραπείες που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις σωματικές μεταλλάξεις.
Η μελέτη ενισχύει την άποψη ότι η γήρανση δεν οφείλεται σε έναν συγκεκριμένο βιολογικό μηχανισμό, αλλά σε πολλαπλές διαδικασίες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
Για τον λόγο αυτό, η αντιμετώπιση ενός και μόνο μηχανισμού της γήρανσης δύσκολα θα μπορούσε από μόνη της να οδηγήσει σε θεαματική αύξηση της ανθρώπινης ζωής.
Οι επιστήμονες στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον όχι μόνο στη διάρκεια ζωής, αλλά και στα χρόνια υγιούς ζωής – δηλαδή το διάστημα κατά το οποίο κάποιος παραμένει σε καλή σωματική και νοητική κατάσταση, χωρίς σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες.
Μέχρι στιγμής, τα πιο ισχυρά στοιχεία για μεγαλύτερη και υγιέστερη ζωή εξακολουθούν να αφορούν γνώριμες συνήθειες:
Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να έχει η καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση, δηλαδή η ικανότητα του οργανισμού να μεταφέρει και να χρησιμοποιεί οξυγόνο κατά την άσκηση.
Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον για συμπληρώματα και άλλες παρεμβάσεις μακροζωίας, οι ειδικοί τονίζουν ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένα προϊόν ή μία μέθοδος που από μόνη της να υπόσχεται περισσότερα χρόνια ζωής.
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