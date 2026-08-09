ΕΚΕΑ: Κάλεσμα από την Ελεονόρα Ζουγανέλη για εθελοντική αιμοδοσία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Έκκληση για προσφορά στις εθελοντικές αιμοδοσίες του ΕΚΕΑ απευθύνει προς όλους η Ελεονόρα Ζουγανέλη, συμμετέχοντας στην καλοκαιρινή εκστρατεία του Κέντρου, ώστε να υπάρχει επάρκεια σε αυτούς τους κρίσιμους μήνες και όχι μόνο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αγαπημένη ερμηνεύτρια Eleonora Zouganeli Ελεωνόρα Ζουγανέλη, που ανταποκρίθηκε με ευαισθησία στο κάλεσμά μας και έστειλε το δικό της μήνυμα αγάπης και προσφοράς. Η μεγαλύτερη πράξη αγάπης είναι αυτή που προσφέρεται χωρίς αντάλλαγμα!» γράφει το ΕΚΕΑ σε ανάρτησή του.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας εντείνει τις προσπάθειες με συνεχείς εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το καλοκαίρι είναι στιγμές, ταξίδια, αγκαλιές και άνθρωποι. Είναι όμως και η εποχή που η ανάγκη για αίμα δεν κάνει διακοπές. Eίτε ετοιμάζεστε για διακοπές, είτε τις απολαμβάνετε, είτε μόλις επιστρέψατε, αφιερώστε λίγα λεπτά για να χαρίσετε κάτι ανεκτίμητο. Μια μονάδα αίματος μπορεί να σώσει έως και τρεις ζωές!».

Διαβάστε επίσης:

Ιός Δυτικού Νείλου: «Κόκκινη» ζώνη η Αττική – Ποια είναι τα συμπτώματα (Video)



Ο Γκλεν Χιουζ των Deep Purple σταματά τις περιοδείες λόγω υγείας – «Θα υποβληθώ σε εγχείρηση καρδιάς»

Τι συμβαίνει στον οργανισμό όταν δεν τρώμε κρέας για μεγάλο χρονικό διάστημα