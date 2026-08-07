Ο Γκλεν Χιουζ των Deep Purple σταματά τις περιοδείες λόγω υγείας – «Θα υποβληθώ σε εγχείρηση καρδιάς»

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Την απομάκρυνσή του από τις ζωντανές εμφανίσεις για το προσεχές μέλλον ανακοίνωσε ο Γκλεν Χιουζ μέσα από τη σελίδα του στο facebook.

Όπως εξήγησε συγκεκριμένα ο τραγουδιστής και μουσικός των Deep Purple, αποσύρεται από τις περιοδείες, καθώς προετοιμάζεται να υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς.

Ο 74χρονος καλλιτέχνης δήλωσε ότι αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα υγείας τον τελευταίο χρόνο και ότι πλέον επικεντρώνεται στην αντιμετώπισή τους.

«Τα αποτελέσματα από πολυάριθμες μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες, καθώς και από ένα υπερηχοκαρδιογράφημα, έδειξαν στην ιατρική ομάδα μου ότι πρέπει να υποβληθώ ξανά σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Πραγματικά δεν έχω άλλη επιλογή, καθώς η υγεία είναι η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά μου» τόνισε.

Ο μουσικός δήλωσε «ευγνώμων που επιλέχθηκε να ζήσει μια ζωή γεμάτη με το δώρο της μουσικής». «Σας ευχαριστώ που βαδίσατε δίπλα μου» πρόσθεσε.

Legendary rock star, 74, announces retirement as he plans to undergo heart surgery https://t.co/TMF1jYNp9M August 5, 2026

Στα πρώτα χρόνια της πορείας του, ο Χιουζ είχε επηρεαστεί από ποικίλα μουσικά είδη και ύφη, από τους Beatles μέχρι το βρετανικό hard rock και τον ήχο της Motown, που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στις ΗΠΑ.

Έγινε γνωστός με το συγκρότημα Trapeze τη δεκαετία του 1970, προτού ενταχθεί στους Deep Purple το 1973, την ίδια περίοδο κατά την οποία προσχώρησε στο συγκρότημα και ο Ντέιβιντ Κόβερντεϊλ.

Η νέα σύνθεση γνώρισε επιτυχία με τρία άλμπουμ: το «Burn» και το «Stormbringer» το 1974 και το «Come Taste the Band» το 1975. Η συγκεκριμένη σύνθεση διαλύθηκε το 1976.

Η πιο πρόσφατη εμφάνισή του πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου στο Arcada Theatre του Σεντ Τσαρλς, στο Ιλινόι, μαζί με το συγκρότημα The Dead Daisies όπου εμφανίστηκαν με την ονομασία The Purple Daisies, παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, τραγούδια των Deep Purple.

Τον Ιανουάριο του 2026, ο Χιουζ είχε επικαλεστεί προβλήματα υγείας για να ακυρώσει την ανοιξιάτικη περιοδεία του στις ΗΠΑ με τίτλο «The Chosen Years».

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