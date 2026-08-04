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04.08.2026 12:38

Ο Νίκος Καρβέλας παίζει στο πιάνο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και αποθεώνεται στα social media (Video)

04.08.2026 12:38
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Ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο μοιράστηκε ο Νίκος Καρβέλας με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, παίζοντας στο πιάνο το κομμάτι «Έξω Φυσάει και Βρέχει» του Σταύρου Ξαρχάκου.

Σε βίντεο που δημοσίευσε, το βράδυ της Δευτέρας (3/8), τον βλέπουμε να κάθεται στο πιάνο και να παίζει το γνωστό λαϊκό τραγούδι που ερμήνευσε μοναδικά ο αείμνηστος Σταμάτης Κόκοτας, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Η δημοσίευσή του ενθουσίασε τους followers που κατέκλυσαν το προφίλ του με likes και αποθεωτικά σχόλια.

Μάλιστα, το εν λόγω βίντεο αναδημοσίευσε και η επίσημη σελίδα του Σταύρου Ξαρχάκου στο Instagram, την οποία διαχειρίζεται ο ίδιος.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι τους δύο καλλιτέχνες συνδέει αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμός, με τον ένα να στηρίζει συχνά το έργο του άλλου, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν φωτογραφηθεί μαζί δημόσια τόσο σε θεατρικές όσο και μουσικές εκδηλώσεις.

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