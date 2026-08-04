Ιαπωνία: Ο καύσωνας «σκότωσε» τρία λιοντάρια σε ζωολογικό κήπο του Τόκιο

Takeaways by to pontiki AI Τρία θηλυκά λιοντάρια πέθαναν στον ζωολογικό κήπο Tama του Τόκιο, με τους κτηνιάτρους να αποδίδουν τα περιστατικά σε πιθανή θερμοπληξία λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Δέκα από τα συνολικά δεκαέξι λιοντάρια του κήπου παρουσίασαν συμπτώματα αφυδάτωσης και πολυοργανικής ανεπάρκειας μετά την απότομη άνοδο της θερμοκρασίας και της υγρασίας στην Ιαπωνία.

Ο ζωολογικός κήπος έκλεισε τον περιφραγμένο χώρο των αιλουροειδών και ενίσχυσε τα μέτρα κλιματισμού, ενώ αρκετά ζώα παραμένουν υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση από το προσωπικό.

Η οργάνωση PETA εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τις συνθήκες αιχμαλωσίας των ζώων, επισημαίνοντας ότι οι ζωολογικοί κήποι δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των άγριων ειδών.

Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν επηρεάσει έντονα και τον ανθρώπινο πληθυσμό της χώρας, προκαλώντας χιλιάδες νοσηλείες και αρκετούς θανάτους λόγω θερμοπληξίας τις τελευταίες εβδομάδες του Ιουλίου.

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Τρία θηλυκά λιοντάρια έχασαν τη ζωή τους στον ζωολογικό κήπο Tama Zoological Park του Τόκιο, πιθανότατα εξαιτίας θερμοπληξίας, ενώ αρκετά ακόμη ζώα παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση.

Εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου ανέφερε ότι τα αιλουροειδή δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υψηλές θερμοκρασίες και στα αυξημένα επίπεδα υγρασίας που επικρατούν στην Ιαπωνία.

Νέο κύμα ακραίας ζέστης στην Ιαπωνία

Μετά το περσινό καλοκαίρι, το οποίο ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμη ένα κύμα υψηλών θερμοκρασιών.

Σε ορισμένες περιοχές, ο υδράργυρος άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου τις τελευταίες εβδομάδες. Για αυτές τις ακραίες συνθήκες χρησιμοποιείται πλέον ο νεολογισμός «αφόρητα ζεστή ημέρα».

Συμπτώματα σε δέκα λιοντάρια

Από τα μέσα Ιουλίου, δέκα από τα συνολικά 16 λιοντάρια του ζωολογικού κήπου, ο οποίος βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της ιαπωνικής πρωτεύουσας, εμφάνισαν συμπτώματα όπως:

απώλεια όρεξης

περιορισμένη δραστηριότητα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Tama Zoological Park, τρεις λέαινες πέθαναν, ενώ ο περιφραγμένος χώρος όπου φιλοξενούνται τα λιοντάρια έκλεισε μέχρι νεωτέρας.

Το πρώτο θηλυκό λιοντάρι, ηλικίας 3 ετών, πέθανε στις 28 Ιουλίου. Ακολούθησε ένα 11χρονο λιοντάρι την Παρασκευή και ένα ακόμη, ηλικίας 15 ετών, την Κυριακή.

Ενδείξεις αφυδάτωσης και πολυοργανικής ανεπάρκειας

«Σύμφωνα με τον κτηνίατρό μας, η αιτία θανάτου θα μπορούσε να είναι θερμοπληξία», δήλωσε εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου στο AFP.

Όπως εξήγησε, στα ζώα διαπιστώθηκαν ενδείξεις αφυδάτωσης και πολυοργανικής ανεπάρκειας.

Παρότι τα λιοντάρια θεωρούνται ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες, οι φροντιστές έχουν ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τα μέτρα προστασίας τους απέναντι στις συνθήκες του ιαπωνικού καλοκαιριού.

Η εκπρόσωπος επισήμανε ότι η ζέστη στην Ιαπωνία συνοδεύεται από έντονη υγρασία, σε αντίθεση με την ξηρή ζέστη που επικρατεί στην Αφρική.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι φέτος οι υψηλές θερμοκρασίες εμφανίστηκαν απότομα, μετά την ολοκλήρωση της εποχής των βροχών στα τέλη Ιουλίου.

Ενισχύονται τα μέτρα προστασίας

Ο ζωολογικός κήπος λαμβάνει επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση της ζέστης.

Μεταξύ άλλων:

καταβρέχονται οι εγκαταστάσεις

βελτιώνεται ο κλιματισμός

τοποθετούνται πρόσθετες μονάδες κλιματισμού σε επιλεγμένα σημεία

Αρκετά λιοντάρια εξακολουθούν να παρακολουθούνται από κτηνιάτρους.

Η αντίδραση της PETA

Η οργάνωση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων PETA εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο των τριών λιονταριών.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η Μούγκι, η Ιτσίγκο και η Λουένα γεννήθηκαν, έζησαν και πέθαναν σε αιχμαλωσία, χωρίς όσα δίνουν νόημα στη ζωή ενός άγριου ζώου.

Η οργάνωση υποστήριξε ακόμη ότι οι ζωολογικοί κήποι δεν λειτουργούν ως κέντρα διάσωσης ή καταφύγια, αλλά εκθέτουν ζώα με σκοπό το κέρδος, χωρίς να δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες τους.

Χιλιάδες νοσηλείες λόγω θερμοπληξίας

Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις και στον πληθυσμό της Ιαπωνίας.

Σχεδόν 18.600 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με θερμοπληξία από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου. Σε 45 περιπτώσεις, ο θάνατος των ασθενών διαπιστώθηκε κατά την άφιξή τους στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών.

Η Ιαπωνία καταγράφει κάθε χρόνο περίπου 1.300 θανάτους που συνδέονται με τη ζέστη, ενώ έχει θέσει ως στόχο τη μείωση αυτού του αριθμού κατά 50% έως το 2030.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των επεισοδίων ακραίας ζέστης τόσο στην Ιαπωνία όσο και σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ιαπωνία σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου 2025, όταν ο υδράργυρος έφτασε τους 41,8 βαθμούς Κελσίου στο Ισεσάκι, βόρεια του Τόκιο.

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