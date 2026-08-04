Πάρος: Χειροπέδες σε τρεις 17χρονους που πλαστογράφησαν τις ψηφιακές ταυτότητές τους για να μπουν σε νυχτερινό κατάστημα

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Τρεις 17χρονοι συνελήφθησαν στην Πάρο, καθώς κατηγορούνται ότι επεξεργάστηκαν τα ψηφιακά δελτία ταυτότητάς τους, ώστε να παρουσιάζονται ως ενήλικοι και να τους επιτραπεί η είσοδος σε κατάστημα νυχτερινής διασκέδασης.

Πως αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Το περιστατικό ήρθε στο φως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, κατά τη διερεύνηση υπόθεσης διακομιδής ανηλίκου στο Κέντρο Υγείας Πάρου, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι τρεις ανήλικοι είχαν προχωρήσει σε ψηφιακή αλλοίωση της ημερομηνίας γέννησης στα ψηφιακά δελτία ταυτότητας που είχαν ανακτήσει μέσω του Gov.gr.

Με αυτόν τον τρόπο, τα έγγραφα εμφάνιζαν τους 17χρονους ως ενήλικους, προκειμένου να μπορέσουν να εισέλθουν στο κατάστημα.

Δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικών

Σε βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

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