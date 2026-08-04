Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας – Επιχειρούν τρία εναέρια

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Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική βλάστηση στον Άγιο Λαυρέντιο στη Μαγνησία.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Μεσσηνία, λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Βόλου. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί, ωστόσο οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν υπό τον κίνδυνο αναζωπύρωσης.

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