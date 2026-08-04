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04.08.2026 14:18

Ηλίας Ψινάκης για Ρούλα Κορομηλά: «Είχε εξαφανιστεί γιατί είχε παραλύσει – Όταν την είδα, δεν ήταν αυτή που ξέραμε» (Video)

04.08.2026 14:18
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Για τη στενή του φιλία με τη Ρούλα Κορομηλά μίλησε ο Ηλίας Ψινάκης σε συζήτηση που είχε με τον Νίνο, στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής του εκπομπής στο YouTube, αναφερόμενος στη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της η παρουσιάστρια.

«Ήταν μία περίοδος που η Ρούλα είχε εξαφανιστεί, γιατί είχε παραλύσει. Είχε πάθει ένα αυτοάνοσο, είχε χωρίσει από τον Γαλακτερό και είχε παραλύσει, έπαιρνε κορτιζόνες για να συνέλθει. Μόνο που δεν έβαλα τα κλάματα όταν την είδα, ήταν άλλη. Δεν ήταν αυτή που ξέραμε», αποκάλυψε ο Ηλίας Ψινάκης.

«Της λέω “έλα να πιούμε έναν καφέ στο σπίτι να τα πούμε μετά το σόου”. Ήρθε και έμεινε 9 μήνες. Είχε εδώ γιατρούς, μασέρ, κομμωτές και ήθελε μόνο ορισμένους ανθρώπους: τον Μάνο Ελευθερίου, τον Πετράτο και τον Βασίλη, τον γιο του Κώστα Καρρά, για να μην ενοχλείται. Ήθελε και τον Νίνο. Για να μην τρώει αλάτι η Ρούλα, εμείς κάναμε βάρδιες. Ξενυχτούσαμε» τόνισε.

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