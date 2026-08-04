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04.08.2026 09:24

Μαρία Μενούνος: Γονατιστή στην Παναγιά της Τήνου για να προσκυνήσει μαζί με την κόρη της (Video)

04.08.2026 09:24
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Στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Τήνο βρέθηκε η Μαρία Μενούνος, προκειμένου να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας εν όψει των εορτασμών του Δεκαπενταύγουστου.

Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια εισήλθε, μάλιστα, στο προαύλιο του ναού γονατιστή, κρατώντας από το χέρι τη μικρή της κόρη, ενώ μοιράστηκε τα σχετικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Με ένα μήνυμα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά, η Μαρία Μενούνος σύγκρινε τα κόκκινα χαλιά της δόξας και των φλας που έχει περπατήσει στην καριέρα της με το κόκκινο χαλί που που οδηγεί στην Παναγιά της Τήνου.

«Μερικές από τις πιο ιερές στιγμές της ζωής μου τις έχω ζήσει στην Ελλάδα» τόνισε.

«Υπάρχουν κόκκινα χαλιά στα οποία περπατάς λόγω της καριέρας σου και υπάρχουν και αυτά που σου αλλάζουν την ψυχή. Είχα την τύχη να περπατήσω σε μερικά από τα πιο διάσημα κόκκινα χαλιά του κόσμου, όμως κανένα δεν συγκρίνεται με το ιερό “μονοπάτι” που οδηγεί στην Παναγία της Τήνου» πρόσθεσε.

Η αγάπη που τρέφει η Μαρία Μενούνος για την Ελλάδα και τις θρησκευτικές της παραδόσεις είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Άλλωστε, η ίδια επισκέπτεται συχνά τη Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, όπου πριν χρόνια, επέλεξε, μάλιστα, να βαφτίσει και την κόρη της, την Αθηνά.

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