Αλέξης Γεωργούλης – Βίκυ Σταυροπούλου: «Γύρισαν» την τελευταία σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου» μετά από 24 χρόνια (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Την τελευταία σκηνή από την τηλεοπτική σειρά «Είσαι το ταίρι μου» στην οποία είχαν πρωταγωνιστήσει, «γύρισαν» ξανά ο Αλέξης Γεωργούλης και η Βίκυ Σταυροπούλου.
Οι δυο ηθοποιοί αναβίωσαν τα πλάνα αυτά, 24 χρόνια μετά, πάνω σε μηχανή στον Πειραιά. Βέβαια, με κάποιες διαφορές…
«Θα σταματήσω δεν θα οδηγήσω άλλο» είπε ο Αλέξης Γεωργούλης στην εκδοχή του 2026, με τη Βίκυ Σταυροπούλου να του απαντά «σκάσε και γύρνα μπροστά σου, οδηγείς». Τότε ο Αλέξης Γεωργούλης της λέει «θέλω να μου το πεις» με τη συμπρωταγωνίστριά του να απαντά «σ΄αγαπώ».
Το βίντεο αναρτήθηκε τη Δευτέρα στο Instagram και κλείνει με τους δύο να τραγουδούν «είσαι το ταίρι μου…»
Στη σκηνή, πάντως, το 2002 ήταν η Βίκυ Σταυροπούλου που ζητούσε από τον Αλέξη Γεωργούλη να της πει «σ’ αγαπώ» και εκείνος που της έλεγε «σκάσε και κοίτα μπροστά σου» πριν η φράση να εμφανιστεί σε μια ηλεκτρονική πινακίδα και να την ακολουθήσει η λέξη «τέλος».
Διαβάστε επίσης:
Ρούλα Κορομηλά για τις πυρκαγιές: «Κάθε καλοκαίρι η ίδια καταστροφή – Στις στάχτες οι κόποι και τα όνειρα μιας ζωής»
Παρέμβαση της Panik Records στην κόντρα Λιόλιου – «Romeo»: «Η συνεργασία υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί»
Ο Γούντι Χάρελσον τιμάται με την «Καρδιά του Σαράγεβο» για την προσφορά του στον κινηματογράφο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.