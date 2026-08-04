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04.08.2026 09:06

Αλέξης Γεωργούλης – Βίκυ Σταυροπούλου: «Γύρισαν» την τελευταία σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου» μετά από 24 χρόνια (Video)

04.08.2026 09:06
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Την τελευταία σκηνή από την τηλεοπτική σειρά «Είσαι το ταίρι μου» στην οποία είχαν πρωταγωνιστήσει, «γύρισαν» ξανά ο Αλέξης Γεωργούλης και η Βίκυ Σταυροπούλου.

Οι δυο ηθοποιοί αναβίωσαν τα πλάνα αυτά, 24 χρόνια μετά, πάνω σε μηχανή στον Πειραιά. Βέβαια, με κάποιες διαφορές…

«Θα σταματήσω δεν θα οδηγήσω άλλο» είπε ο Αλέξης Γεωργούλης στην εκδοχή του 2026, με τη Βίκυ Σταυροπούλου να του απαντά «σκάσε και γύρνα μπροστά σου, οδηγείς». Τότε ο Αλέξης Γεωργούλης της λέει «θέλω να μου το πεις» με τη συμπρωταγωνίστριά του να απαντά «σ΄αγαπώ».

Το βίντεο αναρτήθηκε τη Δευτέρα στο Instagram και κλείνει με τους δύο να τραγουδούν «είσαι το ταίρι μου…»

Στη σκηνή, πάντως, το 2002 ήταν η Βίκυ Σταυροπούλου που ζητούσε από τον Αλέξη Γεωργούλη να της πει «σ’ αγαπώ» και εκείνος που της έλεγε «σκάσε και κοίτα μπροστά σου» πριν η φράση να εμφανιστεί σε μια ηλεκτρονική πινακίδα και να την ακολουθήσει η λέξη «τέλος».

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ΤΡΙΤΗ 04.08.2026 09:11
stavropoulou-georgoulis-new
LIFESTYLE

Αλέξης Γεωργούλης – Βίκυ Σταυροπούλου: «Γύρισαν» την τελευταία σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου» μετά από 24 χρόνια (Video)

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