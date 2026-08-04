Ψάθα: Συνελήφθη αδελφός αντιδημάρχου – Πήγε να περάσει μπλόκο στον τόπο του δυστυχήματος με τα ελικόπτερα και έπεσε πάνω στα συντρίμμια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ανωριμότητα ενός άνδρα, αδελφού αντιδημάρχου, οδήγησε στη σύλληψή του στην Ψάθα.

Ο εν λόγω άνδρας ήθελε να περάσει από την περιοχή που συνετρίβη το ελικόπτερο για να πάει σε κάποιον προορισμό, ωστόσο στο σημείο υπάρχει μπλόκο και απαγόρευση διέλευσης καθώς πρόκειται για τόπο δυστυχήματος.

Αυτός παρ’ όλα αυτά το αγνόησε, έσπασε το μπλόκο και πήγε να περάσει, όμως προσέκρουσε πάνω στα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για απείθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου.

Στο σημείο μετέβη επίσης κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), προκειμένου να φωτογραφίσει το σημείο επαφής του οχήματος με τα συντρίμμια και να καταγράψει τυχόν μετακίνησή τους.

Διαβάστε επίσης

Ο γιος του Τάσου Χαλκιά ανέβασε βίντεο με το κατεστραμμένο σπίτι τους στο Πόρτο Γερμενό: «Δεν περιγράφεται με λέξεις»

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Σε Λούμπα, Μονή Παναχράντου και Αγία Παρασκευή τα τρία κύρια μέτωπα – Αγωνία για τις συνεχείς αναζωπυρώσεις στην Ψάθα (video)

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Τα κρίσιμα ερωτήματα για τις κινήσεις και τον συντονισμό πριν από το δυστύχημα

