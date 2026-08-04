Τα πέντε φθηνότερα SUV με αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα – Τι αγοράζεις μέχρι 22.000 ευρώ

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Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου με αυτόματο κιβώτιο δεν προϋποθέτει πλέον ότι θα ξεπεράσεις κατά πολύ τις 20.000 ευρώ.
Στην ελληνική αγορά υπάρχουν πέντε μικρά SUV και crossover που συνδυάζουν την ευκολία του αυτόματου κιβωτίου με πρακτικό αμάξωμα, σύγχρονο εξοπλισμό ασφαλείας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υβριδική τεχνολογία. Οι επιλογές είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους.
Το Toyota Aygo X εστιάζει στην οικονομία μέσα στην πόλη, το Hyundai Bayon προσφέρει ισορροπημένους χώρους και χαμηλή τιμή, ενώ το KGM Tivoli διαθέτει τον ισχυρότερο κινητήρα με διαφορά. Το Fiat Grande Panda συνδυάζει υβριδικό σύστημα με ιδιαίτερα πρακτικό εσωτερικό, ενώ το Kia Stonic αντιπαραθέτει πλούσιο εξοπλισμό και επταετή εργοστασιακή εγγύηση. Οι τιμές που ακολουθούν αφορούν τους ελληνικούς τιμοκαταλόγους.
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