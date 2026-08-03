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03.08.2026 10:35

Υβριδικό SUV 224 ίππων με τιμή 26.900 ευρώ

03.08.2026 10:35
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credit: unsplash

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Με μήκος 4,38 μέτρα, πλούσιο εξοπλισμό και υβριδικό σύστημα 224 ίππων, το νέο compact SUV εισέρχεται στην ελληνική αγορά με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

Η κατηγορία των compact SUV αποκτά ακόμη μία ενδιαφέρουσα επιλογή, η οποία επιχειρεί να συνδυάσει δυναμική εμφάνιση, χαμηλότερη κατανάλωση και ισχυρές επιδόσεις με τιμή που παραμένει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 27.000 ευρώ. Ο λόγος για το νέο JAECOO 5 SHS-H, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης τις 26.900 ευρώ.

Πρόκειται για την υβριδική έκδοση του μικρότερου SUV της JAECOO, με συνδυαστική απόδοση 224 ίππων και διαστάσεις που το τοποθετούν στην καρδιά της δημοφιλούς κατηγορίας των B-SUV και compact C-SUV. Η νέα πρόταση της κινεζικής εταιρείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον εξοπλισμό, στην ευρυχωρία και στην επιβλητική εμφάνιση, επιχειρώντας να προσελκύσει όσους αναζητούν ένα οικογενειακό SUV χωρίς να κινηθούν προς σημαντικά υψηλότερες τιμές.

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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υβριδικό SUV 224 ίππων με τιμή 26.900 ευρώ

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