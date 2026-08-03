«Practical Magic»: Sandra Bullock και Nicole Kidman έκαναν εμφάνιση – έκπληξη σε προβολή της ταινίας σε κοιμητήριο (photos/videos)

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Η Σάντρα Μπούλοκ (Sandra Bullock) και η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) έκαναν εμφάνιση – έκπληξη σε προβολή της ταινίας στην οποία πρωταγωνίστησαν το 1998, «Practical Magic» που διοργανώθηκε από τη Cinespia, στο Λος Άντζελες και έγιναν δεκτές με επευφημίες του κοινού στο Κοιμητήριο Hollywood Forever.

«Το Practical Magic είναι η τέλεια ταινία για να προβληθεί σε νεκροταφείο» είπε η Μπούλοκ στο πλήθος, ενώ η Κίντμαν πρόσθεσε: «Σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξή σας για τη δημιουργία αυτής της δεύτερης ταινίας που θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα».

Ανακοίνωσαν επίσης τις νέες προσθήκες στην επερχόμενη ταινία, τις Τζόι Κινγκ ( Joey King) και Μέισι Γουίλιαμς (Maisie Williams) και έκαναν πρόποση με μαργαρίτα μεταξύ τους και με το κοινό.

Στη βραδιά κυριάρχησε ενθουσιασμός ενόψει της επερχόμενης συνέχειας, στην οποία η Μπούλοκ και η Κίντμαν επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους ως ορφανές αδερφές Σάλι και Τζίλιαν Όουενς.

Στην πρώτη ταινία, οι δυο τους -μεγαλωμένες από τις μάγισσες θείες τους, τη θεία Τζετ (Νταϊάν Γουίστ – Dianne Wiest) και τη θεία Φράνι (Στόκαρντ Τσάνινγκ – Stockard Channing)– ασπάζονται τη μαγεία αφού την απέφευγαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. Οι αδερφές προσπαθούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τις δυνάμεις τους για να αποκρούσουν μια κατάρα που απειλεί τις γυναίκες στην οικογένεια από το να βρουν την αγάπη και προκαλεί τον θάνατο των ανδρών που ερωτεύονται.

Στην ταινία «Practical Magic 2», που διαδραματίζεται 25 χρόνια αργότερα, ο χαρακτήρας της Μπούλοκ έχει τώρα δύο κόρες – τις οποίες υποδύονται η Κινγκ και η Γουίλιαμς- οι οποίες έχουν τις δικές τους μαγικές ικανότητες. Ο χαρακτήρας της Κινγκ ανακαλύπτει σκοτεινά οικογενειακά μυστικά που βυθίζουν την οικογένεια Όουενς σε μια κρίση και οι γυναίκες πρέπει να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα.

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