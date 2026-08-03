«Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας»: Η μαγεία του Σαίξπηρ ζωντανεύει για τα παιδιά στο Θέατρο Μαβίλη

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Η ARTE PRODUCTIONS παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare, «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», σε μια ευρηματική και γεμάτη φαντασία διασκευή, ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών.

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο φιλόξενο Θέατρο Μαβίλη, και θα παρουσιάζεται κάθε Σάββατο στις 12:00, ενώ θα πραγματοποιούνται και καθημερινές παραστάσεις για σχολεία.

Σε διασκευή, απόδοση και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανου Παπατρέχα, το σπουδαίο έργο του Σαίξπηρ συστήνεται στο παιδικό κοινό μέσα από μια σύγχρονη θεατρική ματιά, γεμάτη μουσική, τραγούδια, χρώμα, διαδραστικό παιχνίδι και μαγική ατμόσφαιρα.

Με οδηγό τον Πουκ, το σκανταλιάρικο ξωτικό, μικροί και μεγάλοι ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο, όπου η φιλία, η ενσυναίσθηση, η αποδοχή και η αληθινή αγάπη βρίσκονται στο επίκεντρο.

Λίγα λόγια για το έργο

Είναι αρχή καλοκαιριού και ο παιχνιδιάρης Πουκ μάς υποδέχεται σε ένα μαγεμένο δάσος της Αθήνας. Εκεί, μέσα σε μια ονειρεμένη νύχτα, τέσσερις νέοι –η Ερμία, ο Λύσανδρος, η Ελένη και ο Δημήτρης–, ο βασιλιάς των ξωτικών Όμπερον, η βασίλισσά τους Τιτάνια, αλλά και τέσσερις μάστορες που προετοιμάζουν τη δική τους θεατρική παράσταση, μπλέκονται σε ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων.

Μαγικά φίλτρα, απρόσμενες μεταμορφώσεις και οι ατελείωτες σκανταλιές του Πουκ ανατρέπουν τα πάντα. Μέσα από τις περιπέτειές τους, οι ήρωες ανακαλύπτουν πόσο σημαντικό είναι να μπορούν να μπαίνουν στη θέση του άλλου, να αποδέχονται τη διαφορετικότητα και να αγαπούν αληθινά.

Στο μαγεμένο δάσος βγαλμένο απ’ το όνειρό σας,ο Πουκ ο σκανταλιάρης θα είναι οδηγός σας.

Μαζί του αν στου Σαίξπηρ τη φαντασία χαθείτε,

έρωτες, πάθη, ξωτικά κι άλλα πολλά θα δείτε.

Το διαχρονικό έργο του William Shakespeare έρχεται να μιλήσει με αμεσότητα και χιούμορ τόσο στους μικρούς όσο και στους μεγάλους θεατές, αναδεικνύοντας τη δύναμη της φιλίας, της ενσυναίσθησης και της αποδοχής μέσα από μια διασκευή για παιδιά, γεμάτη ζωντάνια και θεατρική μαγεία.

Παίζουν: Βασίλης Ζώης, Μαρία Βασιλική Λεούση, Βασίλης Μπεσίρης, Μαρίνα Σαμάρκου

Συντελεστές

Διασκευή – Απόδοση – Σκηνοθεσία: Λάζαρος Βαρτάνης, Στέφανος Παπατρέχας

Λάζαρος Βαρτάνης, Στέφανος Παπατρέχας Σκηνικά – Κοστούμια: Έλλη Εμπεδοκλή

Έλλη Εμπεδοκλή Μουσική σύνθεση: Νίκος Τσέκος

Νίκος Τσέκος Επιμέλεια κίνησης: Μαρίζα Τσίγκα

Μαρίζα Τσίγκα Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου Φωτογραφίες – Trailer: Morphinations_planet

Morphinations_planet Επικοινωνία παράστασης: Ειρήνη Μακρυωνίτη

Ειρήνη Μακρυωνίτη Παραγωγή: ARTE PRODUCTIONS

ARTE PRODUCTIONS Γραφιστικά: Banana Creative Studios

Πληροφορίες παράστασης

Θέατρο Μαβίλη (Δορυλαίου 10-12, Αθήνα – Μετρό Μέγαρο Μουσικής)

Πρεμιέρα: Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Σάββατο 3 Οκτωβρίου Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο στις 12:00

Κάθε Σάββατο στις 12:00 Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία

Ηλικίες: 5 έως 12 ετών

5 έως 12 ετών Διάρκεια: 80 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Εισιτήρια: από 8 €

€ Προπώληση ΕΔΩ

Τηλέφωνα κρατήσεων/πληροφορίες:

697 301 7584 – Ναταλία Δήμου

699 807 1716 – Γωγώ Κρεμπέρη