Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας – Δέκα χρόνια διεθνούς μουσικής παρουσίας

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Από τις 24 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026, η Καλαμάτα φιλοξενεί τις 10είς Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, την επετειακή διοργάνωση ενός θεσμού που μέσα σε δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ κλασικής μουσικής στην Ελλάδα.

Oι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Κεντρική και Εναλλακτική Σκηνή) και στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί σταθμό στην ιστορία του φεστιβάλ. Με αφορμή τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας, αποτίει φόρο τιμής στους καλλιτέχνες και τα μουσικά σύνολα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ταυτότητάς του, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο μέσα από νέες διεθνείς συνεργασίες, εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον εξωστρεφή χαρακτήρα του.

Το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες και σύνολα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι Δημήτρης Πλατανιάς, Σοφία Ταμβακοπούλου, Jean-Guihen Queyras, Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα, Pablo Hernán Benedí, Αλεξία Μουζά, Felix Froschhammer, το διεθνές Caerus Chamber Ensemble, καθώς και η ορχήστρα του φεστιβάλ,η Kalamata Festival Orchestra.

Παράλληλα, διοργανώνονται masterclasses βιολιού, βιόλας, βιολοντσέλου και μουσικής δωματίου, καθώς και ο 2ος Διεθνής Διαγωνισμός Νέων Καλλιτεχνών, με στόχο την ανάδειξη νέων ταλέντων.

Ξεχωριστό κεφάλαιο της επετειακής διοργάνωσης αποτελεί ο Vombyξ_01: 1ος Διεθνής Διαγωνισμός και Ακαδημία Σύνθεσης 2026, που προκηρύχθηκε από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών και τις Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας.

Ο Vombyξ_01 δίνει την ευκαιρία σε έξι συνθέτες να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στη σύνθεσηυπό την καθοδήγηση δύο σημαντικών και διεθνώς διακεκριμένων συνθετών της νέας γενιάς, του Miroslav Srnka και της Yiran Zhao. Μαζί με πέντε μουσικούς του συνόλου ΤΕTΤΤΙΞ, που ειδικεύεται στη Νέα Μουσική, θα συνεργαστούν εντατικά για την παρουσίαση νέων έργων τους κατά την τελευταία ημέρα της Ακαδημίας.

Στην καταληκτική συναυλία, η κριτική επιτροπή θα απονείμει δύο βραβεία ανάθεσης νέων έργων αξίας 1.500€, τα οποία θα παρουσιαστούν στις 11ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας το 2027, συνεχίζοντας τη διαχρονική επένδυση του φεστιβάλ στη νέα μουσική δημιουργία.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ενίσχυση της μουσικής εκπαίδευσης και της διεθνούς συνεργασίας, οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και η Μουσική και Καλλιτεχνική Σχολή του Nürtingen (Γερμανία) εγκαινιάζουν πρόγραμμα ανταλλαγής νέων μουσικών.

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Nürtingen θα συνεργαστεί με τους σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου σε μία εβδομάδα εντατικών προβών, που θα κορυφωθεί με συναυλία στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας στις 30 Οκτωβρίου 2026, ενώ η συνεργασία θα ολοκληρωθεί με κοινή εμφάνιση στη Γερμανία.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ υπογράφουν η βιολοντσελίστρια Indira Rahmatulla, ο συνθέτης Στάθης Γυφτάκης και ο βιολοντσελίστας Δημήτρης Λάμπος. Τη διοργάνωση συνυπογράφουν ο Δήμος Καλαμάτας, η Κοινωφελής Επιχείρηση ΦΑΡΙΣ του Δήμου Καλαμάτας, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μουσικές Ημέρες» και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Δημοτικών Καλλιτεχνικών Σχολών Καλαμάτας «ΤΕΡΨΙΣ».

Οι διοργανωτές εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, Μέγα Χορηγό του Φεστιβάλ από το 2018, για τη διαχρονική και πολύτιμη στήριξή του, καθώς και προς την Ernst von Siemens Music Foundation για την επιχορήγηση του Vombyξ_01: 1ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Ακαδημίας Σύνθεσης 2026, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου για τη χορηγία του, την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υποστήριξή της, τον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας» για τις υποτροφίες που προσφέρει διαχρονικά σε σπουδαστές της πόλης, καθώς και το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας για την επιχορήγηση του προγράμματος ανταλλαγής.

Με δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας, οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας συνεχίζουν να υπηρετούν με συνέπεια την τέχνη και τη μουσική εκπαίδευση, καθιερώνοντας την Καλαμάτα ως έναν τόπο συνάντησης σημαντικών δημιουργών, νέων καλλιτεχνών και κοινού από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συνοπτικό Πρόγραμμα

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 15/10 €

ΡΕΣΙΤΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ: ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΤΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αγγλικός Ρομαντισμός του 20ου αιώνα

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος Ελεύθερη

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ

Masterclass με τον Jean–Guihen Queyras

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Κεντρική Σκηνή) – Είσοδος 15/10 €

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ: QUEYRAS – ΚΑΝΤΕΣΑ – HERN Á N

Η Kalamata Festival Orchestra ερμηνεύει έργα J.S. & C.P.E. Bach

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

CAERUS ENSEMBLE

Από τον Bach στον Bartók

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

ΠΙΑΝΟ ΤΡΙΟ: FROSCHHAMMER – RAHMATULLA – ΜΟΥΖΑ

Σε έργα Schumann και Smetana

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος Ελεύθερη

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΑΣ Νο. 1

Masterclass με τους Hernán, Καντέσα και Francis

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος Ελεύθερη

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος Ελεύθερη ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΑΣ Νο. 2

Masterclasses με τους Froschhammer, Hernán, Καντέσα και Francis

23:00 , Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 € A PAGE OF MADNESS: ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΑΒΑΝ-ΓΚΑΡΝΤ ΣΙΝΕΜΑ

Το φιλμ του Teinosuke Kinugasa με πρωτότυπη μουσική του Αρίωνα Γυφτάκη

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος Ελεύθερη

2ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Τελικός γύρος

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Κεντρική Σκηνή) – Είσοδος Ελεύθερη

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Μια συναυλία για όλη την οικογένεια

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

JALALI KANDY – ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΣΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΝΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ

Βραδιά λιντ με έργα γυναικών συνθετριών

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

VOMBY Ξ_01 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ: TETTTI Ξ ENSEMBLE

Νέα έργα για φλάουτο, κλαρινέτο, ακορντεόν, κρουστά και κοντραμπάσο

Έργα των: Miroslav Srnka & Yiran Zhao (μέντορες) και Raphaëlle Aoun, Matteo Cenerini, Alejandro Mata, İlayda Deniz Oğuz, Haodong Wang, Κώστα Ζησιμόπουλου (διαγωνιζόμενοι συνθέτες)

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Κεντρική και Εναλλακτική Σκηνή) και Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και τα βιογραφικά των καλλιτεχνών εδώ

Συντελεστές:

Kαλλιτεχνική Διεύθυνση: Indira Rahmatulla, Στάθης Γυφτάκης, Δημήτρης Λάμπος

Βοηθοί Παραγωγής: Αλεξάνδρα Θεογιάννη, Κων/να Μαλαπάνη

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Λαυρέντης Χωραΐτης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ιστοσελίδας: Γιώτα Βεργοπούλου

Ηχολήπτες: Άλεξ Μπεκ, Lennart Pieper

Κινηματογραφιστής: Valentin Malanetski

Φωτογράφος: Στυλιανός Παπαρδέλας

Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη ([email protected])

([email protected]) Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας: Βιλλεαρδουίνου 1, Καλαμάτα

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