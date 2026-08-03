Νέα μελέτη: Ποιος τύπος καφέ καθυστερεί τη βιολογική γήρανση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το πρωινό ξυπνητήρι χτυπά, το νερό ζεσταίνεται και η γνώριμη μυρωδιά του καφέ γεμίζει την κουζίνα. Για άλλους, η διαδικασία περιλαμβάνει φίλτρο, κόκκους και λίγα λεπτά αναμονής.

Για άλλους, μία κουταλιά στιγμιαίου καφέ και ζεστό νερό αρκούν για να ξεκινήσει η ημέρα. Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνεται κυρίως για λόγους γεύσης ή ευκολίας, ωστόσο νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο τρόπος παρασκευής ίσως συνδέεται και με τον ρυθμό της βιολογικής γήρανσης.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό npj Science of Food, οι άνθρωποι που κατανάλωναν καφέ φίλτρου εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα επιτάχυνσης της βιολογικής ηλικίας. Αντίθετα, η κατανάλωση στιγμιαίου καφέ συνδέθηκε με ελαφρώς ταχύτερη βιολογική γήρανση.

Η συσχέτιση γινόταν εντονότερη όσο αυξανόταν η κατανάλωση, με τις μεγαλύτερες διαφορές να καταγράφονται σε όσους έπιναν περισσότερα από τρία φλιτζάνια την ημέρα.

Τι εννοούμε όταν λέμε «καφές φίλτρου»

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο όρος filtered coffee αναφέρεται στον καφέ που παρασκευάζεται με την προσθήκη ζεστού νερού πάνω σε αλεσμένους κόκκους και περνά μέσα από φίλτρο, συνήθως χάρτινο. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ο κλασικός καφές φίλτρου σε ηλεκτρική καφετιέρα.

Δεν πρέπει να συγχέεται με τον espresso, τον ελληνικό ή άλλους καφέδες που παρασκευάζονται χωρίς χάρτινο φίλτρο, καθώς η μέθοδος εκχύλισης και η σύστασή τους διαφέρουν.

Ο στιγμιαίος καφές, από την άλλη πλευρά, είναι ο διαλυτός καφές σε σκόνη ή κόκκους, ο οποίος έχει προηγουμένως παρασκευαστεί βιομηχανικά, αφυδατωθεί και στη συνέχεια διαλύεται σε ζεστό ή κρύο νερό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τόσο ο κλασικός ζεστός στιγμιαίος καφές όσο και ο φραπέ.

Η βιολογική ηλικία δεν είναι η ηλικία της ταυτότητας

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 49.414 ενήλικες, με μέση ηλικία τα 56 έτη, και συνέκριναν τις συνήθειες κατανάλωσης καφέ με μεταβολές στο DNA που χρησιμοποιούνται ως δείκτες βιολογικής γήρανσης.

Η βιολογική ηλικία επιχειρεί να αποτυπώσει πόσο γρήγορα γερνούν τα κύτταρα και οι ιστοί ενός ανθρώπου. Δεν ταυτίζεται πάντα με τη χρονολογική ηλικία, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τη διατροφή, το κάπνισμα, τη σωματική δραστηριότητα, το στρες, τον ύπνο και άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο καφές φίλτρου σχετιζόταν με επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης, ενώ ο στιγμιαίος καφές με μικρή επιτάχυνσή της. Η δεύτερη συσχέτιση ήταν περισσότερο εμφανής στους μεγαλύτερους σε ηλικία συμμετέχοντες, στους άνδρες και στους καπνιστές.

Η διαφορά, πάντως, ήταν περιορισμένη. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, ο στιγμιαίος καφές συνδέθηκε με αύξηση της βιολογικής ηλικίας κατά περίπου 0,1 έως 0,2 έτη. Σε ατομικό επίπεδο, επομένως, η επίδραση θεωρείται μικρή. Όταν όμως μια συνήθεια αφορά εκατομμύρια ανθρώπους, ακόμη και μία περιορισμένη μεταβολή μπορεί να έχει σημασία για τη δημόσια υγεία.

Γιατί μπορεί να διαφέρει η επίδραση

Μία πιθανή εξήγηση βρίσκεται στη διαφορετική επεξεργασία και στη σύσταση των δύο τύπων καφέ. Ο καφές φίλτρου ενδέχεται να περιέχει υψηλότερα επίπεδα ορισμένων βιοδραστικών ουσιών, όπως το χλωρογενικό οξύ, το οποίο έχει συσχετιστεί με αντιφλεγμονώδεις και μεταβολικές ιδιότητες.

Παράλληλα, το φίλτρο συγκρατεί ορισμένες ενώσεις του καφέ, μεταβάλλοντας το τελικό ρόφημα. Η βιομηχανική επεξεργασία που απαιτείται για την παραγωγή του στιγμιαίου καφέ μπορεί επίσης να επηρεάζει τη συγκέντρωση ή τη δραστικότητα ορισμένων συστατικών.

Οι ερευνητές, ωστόσο, δεν υποστηρίζουν ότι έχει εντοπιστεί ο ακριβής μηχανισμός. Οι παραπάνω εξηγήσεις αποτελούν πιθανές ερμηνείες και χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Μελέτη παρατήρησης

Η μελέτη ήταν παρατηρητική. Αυτό σημαίνει ότι καταγράφει μία συσχέτιση, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει ότι ο καφές φίλτρου επιβραδύνει άμεσα τη γήρανση ή ότι ο στιγμιαίος καφές την επιταχύνει.

Οι άνθρωποι που επιλέγουν διαφορετικούς τύπους καφέ μπορεί να διαφέρουν και σε άλλες συνήθειες, όπως η διατροφή, το κάπνισμα, η άσκηση, το εισόδημα ή η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Παρότι οι επιστήμονες προσπαθούν να λάβουν υπόψη τέτοιους παράγοντες, δεν είναι δυνατόν να αποκλειστούν όλες οι επιδράσεις.

Το μήνυμα, επομένως, δεν είναι ότι χρειάζεται να απομακρύνουμε τον στιγμιαίο καφέ από το ντουλάπι. Τα ευρήματα προσθέτουν, όμως, ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της σχέσης ανάμεσα στον καφέ, στον τρόπο παρασκευής του και στην υγιή γήρανση. Και ίσως δίνουν έναν επιπλέον λόγο σε όσους αγαπούν το πρωινό τελετουργικό του φίλτρου να συνεχίσουν να το απολαμβάνουν.

Πηγή: ygeiamou

Διαβάστε επίσης:

Επιθέσεις από αλεπούδες – Συστάσεις προστασίας προς το κοινό από τον ΕΟΔΥ: «Μην τις πλησιάζετε- Μην τις ταΐζετε»

Στα 180 τα κρούσματα της νόσου των λεγεωναρίων στην Ελλάδα το 2025 – Οι ομάδες υψηλού κινδύνου και τα μέτρα πρόληψης

ΕΟΔΥ : Οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή καπνού από τις πυρκαγιάς- Χρηστικές οδηγίες



