Μάρκος Σεφερλής: «Δεν θα κατέβαινα ποτέ στην πολιτική – Εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα»

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Για την καλλιτεχνική του πορεία αλλά και τη νέα καλοκαιρινή του επιθεώρηση που παρουσιάζει στο Δελφινάριο μίλησε Μάρκος Σεφερλής, σε συνέντευξή του στη Σάσα Σταμάτη και στο ένθετο Secret.

Ερωτηθείς αν θα σκεφτόταν να ασχοληθεί με την πολιτική, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς -μεταξύ άλλων- δεν μπορεί να λέει ψέματα…

Αποκάλυψε, δε, ότι έχει δεχτεί ουκ ολίγες φορές σχετικές προτάσεις, με τον ίδιο να υπογραμμίζςει ότι ο χώρος αυτός ούτε του ταιριάζει ούτε και αποτελεί τον προορισμό του.

«Δεν θα κατέβαινα ποτέ στην πολιτική. Μου έχουν πει αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο προορισμός μου. Ο προορισμός μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάει και νομίζω ότι εμείς, οι άνθρωποι που έχουμε χάρισμα να κάνουμε τον κόσμο να γελάει, πρέπει να μένουμε σε αυτό. Η πολιτική είναι ένα τελείως άλλο πεδίο, που δεν το κατέχω. Εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα, εκεί αναγκάζεσαι να λες ψέματα. Εγώ δεν λέω ότι όλοι αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική είναι μη τίμιοι άνθρωποι. Απλώς, όταν μπλέκεις σε αυτό το σύστημα, αναγκάζεσαι να κάνεις υποχωρήσεις, δέχεσαι πιέσεις από πολλές πλευρές και διαστρεβλώνεται λίγο ο χαρακτήρας σου. Εγώ στα 58 μου χρόνια είμαι αυτός που είμαι, ατόφιος, γι’ αυτό με αγαπά ο κόσμος. Είμαι αληθινός, ειλικρινής απέναντί του και δεν θέλω αυτή η σχέση να χαλάσει ποτέ, για κανέναν λόγο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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