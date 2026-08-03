Διακοπές στην Κεφαλονιά κάνει ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους – «Καλοκαίρι και Ελλάδα, ο τέλειος συνδυασμός» (Video/Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Διακοπές στην Ελλάδα κάνει ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους του οποίου οι δεσμοί με τη χώρα μας είναι γνωστοί και άρρηκτοι.

Ο Λιθουανός παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και νυν προπονητής, άλλωστε, πέρασε πολλά χρόνια στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ επέλεξε και μια Ελληνίδα για σύζυγό του.

Ο ίδιος με την Άννα Δούκα και τα παιδιά τους περνούν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Κεφαλονιά, απολαμβάνοντας όμορφες και χαλαρές οικογενειακές στιγμές λίγο πριν ξεκινήσει η απαιτητική σεζόν στη Euroleague και την Τουρκία με τη Φενέρμπαχτσε.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να μοιραστεί στιγμιότυπα από τα γαλάζια νερά του Ιονίου, αλλά και τις γεύσεις στο Φισκάρδο και την Άσσο.

«Καλοκαίρι και Ελλάδα. Ο τέλειος συνδυασμός» έγραψε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην ανάρτησή του στο Instagram

Διαβάστε επίσης:

Ελένη Φιλίνη για την «Οδύσσεια» του Νόλαν: «Η ηθοποιός που υποδύθηκε την Ωραία Ελένη θα ταίριαζε περισσότερο στον ρόλο της Κίρκης»

Ιωάννα Τούνη: «Να είσαι η πρώτη Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας και όλοι να σε θεωρούν άνεργη» (Video)

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Το τελευταίο διάστημα κάνω ψυχοθεραπεία και διάφορες εναλλακτικές θεραπείες»



