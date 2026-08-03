Πόρτο Γερμενό: Στάχτη και καταστροφή άφησε πίσω της η πυρκαγιά ( Photos)

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Ζοφερό είναι το σκηνικό που διαμορφώθηκε στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή. Οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της πύρινης καταστροφής.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες ξεκίνησε η καταγραφή των καταστροφών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ώρα που οι κάτοικοι προσπαθούν να διαπιστώσουν το μέγεθος των ζημιών. Οι εικόνες από τα σημεία όπου πέρασαν οι φλόγες είναι αποκαλυπτικές, καθώς καμένα δέντρα, μαυρισμένες εκτάσεις και υπολείμματα της φωτιάς συνθέτουν ένα ιδιαίτερα αποκαρδιωτικό τοπίο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αποτίμηση των συνεπειών και στην αποκατάσταση της περιοχής. Παράλληλα, εξετάζονται τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.

Έντονη είναι και η ανησυχία των κατοίκων, τόσο για τις περιουσίες τους όσο και για τη μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκάλεσε η πυρκαγιά. Η απώλεια σημαντικού μέρους της βλάστησης δημιουργεί προβληματισμό για την επόμενη ημέρα και για τον χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι να αποκατασταθεί το φυσικό τοπίο.

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