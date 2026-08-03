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03.08.2026 11:34

Μια καθυστερημένη διάψευση: Γιατί Διαμαντοπούλου και Γεραπετρίτης «ξύπνησαν» μετά το πρωτοσέλιδο της Εστίας -Ο Χριστοδουλάκης και η απάντηση της εφημερίδας

03.08.2026 11:34
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Το δημοσίευμα της «Εστίας» για «μυστικό δείπνο» μεταξύ Γιώργου Γεραπετρίτη, Αννας Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη, «τάραξε» τα νερά σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, με τον υπουργό Εξωτερικών να αντιδρά έντονα χθες με δήλωσή του κατά της εφημερίδας.

Αυτό που προκάλεσε πολλά ερωτηματικά ωστόσο, είναι γιατί υπήρξε τόσο αργή αντίδραση, σε ένα δημοσίευμα το οποίο δεν ήρθε χθες από την «Εστία», αλλά είχε δημοσιευτεί στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας από το radar.gr.

Η Διαμαντοπούλου και ο υπ. Εξωτερικών δεν αντέδρασαν μέχρι να το κάνει πρώτος ο Γεραπετρίτης, ο οποίος έχει και μία αντιπαράθεση με την «Εστία», που ως γνωστόν «εκφράζει» τις θέσεις Σαμάρα και Δένδια.

Ο Γεραπετρίτης επιτέθηκε στο μέσο, αλλά… κινητοποίησε παράλληλα και τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

«Εικάζω δε ότι ανάλογη κατηγορηματική διάψευση θα υπάρξει και εκ μέρους των αναφερόμενων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ουδέποτε έχω συναντήσει ιδιωτικά» ανέφερε στη δήλωσή του και… μισή με μία ώρα μετά, ήρθαν και οι δύο διαψεύσεις από Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκη.

Ο τελευταίος ήταν που… επιβεβαίωσε ότι το θέμα είχε γραφτεί νωρίτερα, από την ιστοσελίδα radar.gr, στην οποία μία ημέρα πριν το δημοσίευμα της Εστίας, είχε ήδη στείλει εξώδικο.

Η ιστοσελίδα μετά από αυτό, είχε αποσύρει το δημοσίευμα και ανάρτησε τις διαψεύσεις τους.

Ωστόσο, η καθυστερημένη αντίδραση των Γεραπετρίτη και Διαμαντοπούλου, προκάλεσε συζητήσεις, αλλά και την αίσθηση ότι η συνάντηση αυτή… έγινε, παρά τις όποιες διαψεύσεις υπήρξαν.

Η αντίδραση της Εστίας: Θα απαντήσουμε με στοιχεία στο κυριακάτικο φύλλο

Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, ήρθε σήμερα (3 Αυγούστου) και η απάντηση της «Εστίας» στην δήλωση Γεραπετρίτη, η οποία επιμένει πως η συνάντηση έγινε και ότι σύντομα θα επιστρέψει «με στοιχεία».

«Η εφημερίδα μας μετέχοντας στο πένθος για την απώλεια των πιλότων που έπεσαν πάνω στο καθήκον μετά από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων, δεν θα απαντήσει σήμερα στις ανακοινώσεις του υπ. Εξωτερικών του βουλευτού Χριστοδουλάκη και της υπεύθυνης πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Αννας Διαμαντοπούλου, για το χθεσινό δημοσίευμα που φέρει τον τίτλο «Δείπνο Γεραπετρίτη-Διαμαντοπούλου για κυβέρνηση παραγραφής». Και βεβαίως δεν θα παρακολουθήσει το παραλήρημα του κυβερνητικού εκπροσώπου, το οποίο είναι αρμοδιότητα άλλων να σχολιάσουν.

Με σοβαρότητα, νηφαλιότητα και τεκμηρίωση πάνω απ όλα, θα δώσουμε έκταση στο φύλλο της προσεχούς Κυριακής. Θα δημοσιεύσουμε το πλήρες περιεχόμενο των ανακοινώσεων των τριών πολιτικών και θα απαντήσουμε συγκεκριμένα. Με γραπτά στοιχεία. Οπως αξίζει. Ουδέν κρυπτόν. Και τότε θα δούμε ποιος λέει ψέματα και ποιος την αλήθεια. Για την ώρα ο σεβασμός στους νεκρούς υπερισχύει της αντιδικίας για τις διεργασίες που θα μας οδηγήσουν μετεκλογικά σε πολιτικές εξελίξεις και σε θέσεις εξουσίας.

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