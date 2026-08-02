Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου, Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δείπνο σε σπίτι επιχειρηματία με στόχο συγκυβέρνηση

Takeaways by to pontiki AI Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης διέψευσαν κατηγορηματικά δημοσιεύματα που τους εμφανίζουν να συμμετέχουν σε κοινό δείπνο.

Τα εν λόγω δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι τα πολιτικά στελέχη συζήτησαν για εξελίξεις σε οικία επιχειρηματία, συνοδεύοντας το κείμενο με φωτογραφία.

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιεχόμενο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και απαίτησε από την εφημερίδα την άμεση και πλήρη ανασκευή του.

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατήγγειλαν τη συκοφαντική φύση των αναφορών και προειδοποίησαν με άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων για την προστασία τους.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης απέστειλε εξώδικο σε ιστοσελίδα, τονίζοντας ότι η κατασκευή ανύπαρκτων περιστατικών δεν αποτελεί άσκηση της ελευθερίας του Τύπου.

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Σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιευμάτων αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε δείπνο με υψηλόβαθμο κυβερνητικό παράγοντα με αντικείμενο τις πολιτικές εξελίξεις, προχώρησαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίζει το δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία» απολύτως ψευδές και αποκυήματα φαντασίας, ενώ τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κάνουν λόγο για «ακραίως ψευδή», «ανυπόστατα», «συκοφαντικά» και «προσβλητικά δημοσιεύματα».

Γεραπετρίτης: «Αναμένω την πλήρη και αμελλητί ανασκευή του»

«Στο φύλλο της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, η εφημερίδα “Εστία” αναφέρεται σε δήθεν δείπνο, το οποίο είχα στην οικία “επιχειρηματία” με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη», σημειώνει ο κ. Γεραπετρίτης στη δήλωσή του.

»Συνοδεύεται δε, από μονταρισμένη φωτογραφία, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που εμφανίζει τους τρεις μας ως συνδαιτυμόνες, παραθέτοντας μάλιστα αναλυτικές λεπτομέρειες της ανύπαρκτης μεταξύ μας συζήτησης. όσο το δημοσίευμα, όσο και το οπτικό υλικό είναι στο σύνολό τους απολύτως ψευδή και αποκυήματα φαντασίας», τονίζει.

«Εικάζω δε ότι ανάλογη κατηγορηματική διάψευση θα υπάρξει και εκ μέρους των αναφερόμενων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ουδέποτε έχω συναντήσει ιδιωτικά», υπογραμμίζει και προσθέτει: «η εφημερίδα ουδέποτε ζήτησε την άποψή μου για το θέμα και ενήργησε σε πλήρη αντίθεση με κάθε έννοια στοιχειώδους δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το δημοσίευμα δε αυτό έρχεται σε συνέχεια και άλλων αστοιχείωτων πρωτοσέλιδων της συγκεκριμένης εφημερίδας που στρέφονται προσωπικά και ονομαστικά εναντίον μου, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και μυθεύματα».

«Είναι στα δικά μου μάτια πλέον εντελώς προφανές ότι πρόκειται σαφώς περί προσωπικής μου στοχοποίησης, αλλά και εκ του αποτελέσματος σοβαρής διατάραξης του πολιτικού συστήματος. Οι πολίτες έχουν γνώση για να αντιλαμβάνονται τα εξόφθαλμα ψεύδη και ό,τι τα υποκινεί. Κατ’ ελάχιστον αναμένω την πλήρη και αμελλητί ανασκευή του δημοσιεύματος από την εφημερίδα», καταλήγει.

Διαμαντοπούλου: «Δεν πτοούμαι από επιθέσεις, πόσο μάλλον από τέτοιες κατάπτυστες κατασκευές»

Ειδικότερα, με σημερινή ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρει ότι διαψεύδει «απόλυτα το σημερινό, ακραίως ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα της εφημερίδας “Εστία της Κυριακής”, με θέμα δήθεν δείπνο Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκη για “συγκυβέρνηση παραγραφής”». Καλεί την εφημερίδα «να το διαψεύσει και να το ανακαλέσει άμεσα, αλλά και να ζητήσει συγγνώμη για το συκοφαντικό δημοσίευμα». «Εννοείται ότι, αν δεν το πράξει άμεσα, επιφυλάσσομαι για την άσκηση των δικαιωμάτων μου, σύμφωνα με τον νόμο», σημειώνει.

«Είναι γνωστό ότι δεν πτοούμαι ποτέ από επιθέσεις, πόσο μάλλον από τέτοιες κατάπτυστες κατασκευές. Συνεχίζω με ευπρέπεια, αλλά και με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος, να αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή και την κάθαρση που έχει ανάγκη η χώρα», τονίζει η κ. Διαμαντοπούλου.

Μανώλης Χριστοδουλάκης: Ούτε μισό εκατοστό ανοχής στην οργανωμένη συκοφαντία

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης γνωστοποίησε χθες το βράδυ ότι απέστειλε εξώδικο στην ιστοσελίδα radar.gr «για το απολύτως ψευδές, ανυπόστατο, συκοφαντικό και προσβλητικό της προσωπικότητάς μου δημοσίευμα που ανάρτησε υπό τον τίτλο: “Αποκλειστικό: Χριστοδουλάκης, Διαμαντοπούλου και “γαλάζιος” ισχυρός άνδρας στην οικία πασίγνωστου επιχειρηματία…” και και υπότιτλο: “Οι παρασκηνιακές ζυμώσεις, οι έντονες πιέσεις της αγοράς για να αποφευχθεί η ακυβερνησία και το μεγάλο δίλημμα απέναντι στις επίσημες απαγορεύσεις του ΠΑΣΟΚ για συνεργασία με τη Δεξιά”.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τονίζει στην ανάρτηση του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook όπου και δημοσιοποιεί το πλήρες περιεχόμενο του εξωδίκου που απέστειλε: «Κομμένα τα παιχνίδια, ούτε μισό εκατοστό ανοχής στην οργανωμένη συκοφαντία, σε βάρος του προσώπου μου, αλλά και του ΠΑΣΟΚ συνολικά! Η πολιτική αντιπαράθεση αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας. Η συκοφαντία όμως δεν αποτελεί δημοσιογραφία. Η κατασκευή ανύπαρκτων περιστατικών με σκοπό την πολιτική απαξίωση ενός εκλεγμένου εκπροσώπου των πολιτών δεν αποτελεί άσκηση της ελευθερίας του Τύπου αλλά κατάχρηση αυτής». Ο κ. Χριστοδουλάκης δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση, όπως αναφέρει, «ότι οι προσπάθειες πολιτικής στοχοποίησης και σπίλωσης της προσωπικότητάς μου, αλλά και του πολιτικού μου χώρου, δεν πρόκειται να ανακόψουν τη δημόσια δράση μου. Η ίδια ακριβώς αντιμετώπιση θα αφορά και οποιονδήποτε άλλον αναπαράγει αντίστοιχες ψευδείς ειδήσεις».

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