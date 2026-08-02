Παρουσία Μητσοτάκη το Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας – Στο επίκεντρο της σύσκεψης το Πόρτο Γερμενό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στο μέτωπο της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό.

Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ κατά την ενημέρωση επισημάνθηκε ότι στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο πρωθυπουργός, οι αναταράξεις λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιτρέπουν ακόμη στα αεροσκάφη να πραγματοποιούν ρίψεις νερού, με αποτέλεσμα οι εναέριες επιχειρήσεις να συνεχίζονται αποκλειστικά με τη χρήση ελικοπτέρων.

Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ σε δύσβατα σημεία του μετώπου επιχειρούν και οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αναζωπυρώσεις και να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν επίσης τα επόμενα βήματα μετά την αντιμετώπιση των ενεργών μετώπων, με έμφαση στην άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων στις πληγείσες περιοχές.

Επιπλέον, δόθηκε βάρος στη διαδικασία καταγραφής των ζημιών από την Κρατική Αρωγή, ώστε να προχωρήσουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

Διαβάστε επίσης:

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου, Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δείπνο σε σπίτι επιχειρηματία με στόχο συγκυβέρνηση

Μητσοτάκης για φωτιές: Οι ακραίες συνθήκες ξεπέρασαν κάθε σχεδιασμό – Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής

Χαρδαλιάς για φωτιές: «Όταν επιχειρούμε, δεν μιλάμε»