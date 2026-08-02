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02.08.2026 12:19

Παρουσία Μητσοτάκη το Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας – Στο επίκεντρο της σύσκεψης το Πόρτο Γερμενό

02.08.2026 12:19
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Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στο μέτωπο της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό.

Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ κατά την ενημέρωση επισημάνθηκε ότι στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο πρωθυπουργός, οι αναταράξεις λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιτρέπουν ακόμη στα αεροσκάφη να πραγματοποιούν ρίψεις νερού, με αποτέλεσμα οι εναέριες επιχειρήσεις να συνεχίζονται αποκλειστικά με τη χρήση ελικοπτέρων.

Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ σε δύσβατα σημεία του μετώπου επιχειρούν και οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αναζωπυρώσεις και να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν επίσης τα επόμενα βήματα μετά την αντιμετώπιση των ενεργών μετώπων, με έμφαση στην άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων στις πληγείσες περιοχές.

Επιπλέον, δόθηκε βάρος στη διαδικασία καταγραφής των ζημιών από την Κρατική Αρωγή, ώστε να προχωρήσουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

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