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02.08.2026 08:12

Δύο συλλήψεις για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική – Πώς τους εντόπισαν στελέχη της ΔΑΕΕ

02.08.2026 08:12
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  • Οι Αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε μέχρι την Αττική.
  • Η έρευνα της Πυροσβεστικής απέδωσε την έναρξη της φωτιάς σε σπινθήρες από ταλάντωση αγωγών σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Οι δύο συλληφθέντες, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ένας εργολάβος, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
  • Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βοιωτία, πέρασε από το Πόρτο Γερμενό και την Αγία Παρασκευή και εξαπλώθηκε μέχρι την Αττική.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθησαν δύο έλληνες, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για «ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος» περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.

Οι δύο έλληνες, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός -ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ο εργολάβος, ο οποίος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας- αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βοιωτία, η οποία επεκτάθηκε στην Αττική, εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) μετέβησαν στα σημεία έναρξης και ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσής της.

Οι ερευνητές της Δ.Α.Ε.Ε. προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, στο σημείο μηδέν, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εξετάζοντας το σύνολο των τεχνικών, μαρτυρικών και βιντεοληπτικών στοιχείων, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ποινικών ευθυνών.

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