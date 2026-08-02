Ανεξέλεγκτη η φωτιά στον Κιθαιρώνα – Εκκενώνονται περιοχές κοντά στα Μέγαρα, τιτάνια η μάχη πυροσβεστών και εθελοντών

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Ανεξέλεγκτη μαίνεται για τρίτο 24ώρο η φωτιά, που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βοιωτία. Η πύρινη λαίλαπα καταπίνει το πυκνό πευκόφυτο δάσος του Κιθαιρώνα, ενώ οι φλόγες εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα σε Βοιωτία και δυτική Αττική, δοκιμάζοντας τις αντοχές πυροσβεστών και εθελοντών.

Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ρίχτηκαν στη μάχη με τον πύρινο εχθρό, επιχειρώντας να αναχαιτίσουν το μέτωπο που ενισχύεται από τους ισχυρούς ανέμους. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα, από τη Βένιζα και την Ψάθα έως το Αλεποχώρι, ενώ νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε μέσα στη νύχτα στην Κεφαλονιά.

Στη δυτική Αττική, η πύρινη λαίλαπα -που ξεκίνησε από το Καλαμάκι Βοιωτίας από ανεμογεννήτρια– διέσχισε δεκάδες χιλιόμετρα, σαρώνοντας την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα και αφήνοντας πίσω εκτεταμένες καταστροφές, με το Πόρτο Γερμενό στο επίκεντρο.

Το μέτωπο, που ξεπέρασε σε περίμετρο τα 100 χιλιόμετρα, απείλησε διαδοχικά την Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Νεκτάριο, τον Μύτικα και την Ψάθα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι φλόγες πέρασαν μέσα από τη Βένιζα, καταστρέφοντας τουλάχιστον τρεις κατοικίες. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι απομακρύνθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, λίγα μόλις λεπτά πριν η φωτιά φτάσει στο σπίτι του. Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τον οικισμό με κατεύθυνση τα Μέγαρα, ενώ αρκετοί παρέμειναν σε ασφαλή σημεία, παρακολουθώντας με αγωνία την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, στο Κρύο Πηγάδι Βιλίων, η φωτιά κατακαίει πυκνό πευκόφυτο δάσος στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με τις αρχές, η φορά των ανέμων συγκρατεί προσωρινά το μέτωπο μακριά από τον οικισμό, χωρίς όμως να έχει εκλείψει ο κίνδυνος.

Μέτωπο 100 χιλιομέτρων

Στη γιγαντιαία επιχείρηση συμμετέχουν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες, ανάμεσά τους Ρουμάνοι και Γάλλοι δασοκομάντος. Μέσα σε ένα μόλις 24ωρο, το πύρινο μέτωπο έχει αναπτυχθεί σε μήκος που προσεγγίζει τα 100 χιλιόμετρα, από το Καλαμάκι Βοιωτίας έως το Πόρτο Γερμενό Αττικής, απειλώντας διαρκώς νέες περιοχές.

Οι Αρχές έχουν αποστείλει αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις σε Αλεποχώρι, Ψάθα, Βένιζα, Λούμπα και Ζάχουλη, ενώ νωρίτερα είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις και για την Αγία Παρασκευή, το Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο.

Ανείπωτη η καταστροφή

Το μέγεθος τη καταστροφής αποτυπώνει ο δορυφόρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου είχαν αποτεφρωθεί συνολικά 66.600 στρέμματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, η πυρκαγιά στη Βοιωτία έκαψε 30.900 στρέμματα, ενώ στο Πόρτο Γερμενό υπολογίζεται πως έχουν καεί περίπου 35.700 στρέμματα, με τις δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια κατάσβεσης.

Γιάνναρος: Κάηκαν πάνω από 100.000 στρέμματα

«Τα νεότερα στοιχεία σχετικά με την εξάπλωση της πυρκαγιάς του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ πιθανό (αν όχι σχεδόν βέβαιο) πως η συγκεκριμένη πυρκαγιά θα κατηγοριοποιηθεί ως μέγα-πυρκαγιά (megafire). Από τα θερμά σημεία που ανιχνεύονται έως το ξημέρωμα της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, προκύπτει πως η έκταση που έχει επηρεαστεί ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα» όπως έκανε γνωστό ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος.

Όπως επεσήμανε, από τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν δορυφορικά το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8), αλλά και από την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού, «φαίνεται ότι η πυρκαγιά φτάνει στις παρυφές των εκτάσεων που έκαψαν οι πυρκαγιές του Σχίνου και των Βιλιών το 2021».

Ταυτόχρονα, «έχει ήδη κινηθεί επάνω σε εκτάσεις αναγεννημένες από πυρκαγιά του 2009, “σκαρφαλώνοντας” έως την κορυφή του Κιθαιρώνα στα 1.400 μέτρα».

«Στο αρχικό της στάδιο (κίτρινα τετράγωνα), η πυρκαγιά εξαπλώθηκε στον άξονα βορρά-νότου, καθοδηγούμενη από τους θυελλώδεις βόρειους ανέμους. Από τη στιγμή που έφτασε στο παραλιακό μέτωπο, η φωτιά άρχισε να “ακολουθεί” τη βλάστηση και την τοπογραφία (κόκκινα/πορτοκαλί τετράγωνα), υποβοηθούμενη από τους ισχυρούς ανέμους», εξήγησε ο πυρομετεωρολόγος.

«Η συμπεριφορά της πυρκαγιάς ήταν κατά διαστήματα ακραία, με τη φωτιά να δημιουργεί συμπαγή επαγωγική στήλη, ιδιαίτερα όταν έβρισκε πλούσια βλάστηση. Εμφανής ήταν επίσης η εκδήλωση κηλιδώσεων, οι οποίες επιτάχυναν το ρυθμό ανάπτυξης της πυρκαγιάς», επισήμανε.

Εκκενώσεις και στην Κεφαλονιά – Ζώνη άμυνας στον Άνω Κατελειό

Την ίδια ώρα, νέα μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, η φωτιά κινείται προς την περιοχή των Μαυράτων, ενώ όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί για τη δημιουργία ζώνης άμυνας στον Άνω Κατελειό.

Με το πρώτο φως της ημέρας δόθηκε εντολή απογείωσης στα εναέρια μέσα, ώστε να πραγματοποιήσουν αναγνώριση του μετώπου και, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, να αρχίσουν τις ρίψεις νερού.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσίγκας, μετά την προσέγγιση των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων θα καθοριστούν τα σημεία στα οποία μπορούν να επιχειρήσουν με ασφάλεια.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Η φωτιά ξέσπασε, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στην Πάστρα σε περιοχή κατάφυτη που δεν είχε καεί και από εκεί «κατέβηκε» στον Ελειό κινούμενη μέσα από καλλιεργημένες εκτάσεις και αυλές, λίγα μέτρα από κατοικίες, σύμφωνα με το kefaloniapress.

Ακολούθησαν διαδοχικές εντολές εκκένωσης για επτά περιοχές: Μαυράτα, Χιονάτα, Θηράμωνας, Κάτω Κατελειό, Κατελειό, Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χιονάτα #Θηράμονα και #Μαυράτα της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 2, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάτω_Κατελειό της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς #Ρατζακλί και #Σκάλα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 2, 2026

«Είναι μεγάλη η βλάστηση, φυσάει και το ανάγλυφο είναι δύσκολο»

«Βγάζουμε τον κόσμο, συνολικά 300 άνθρωποι από τα σπίτια στο Κρεμμύδι αλλά και στο Μαρκόπουλο όπου τώρα μπαίνει η φωτιά. Είναι μεγάλη η βλάστηση, φυσάει και το ανάγλυφο είναι δύσκολο, ενώ έχει κλείσει ο δρόμος που προσεγγίζουν τα πυροσβεστικά», περιέγραψε στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, εκτιμώντας πως πρόκειται για εμπρησμό.

Στο σημείο έσπευσαν 31 πυροσβέστες με 7 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, βυτιοφόρα και τεχνικά μηχανήματα.

Τα πρώτα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα από το NASA FIRMS–VIIRS για τη νοτιοανατολική Κεφαλονιά έδειχναν τα ξημερώματα πως η φωτιά έκαιγε περισσότερα από 2.500 στρέμματα.

Μία σύλληψη

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά , ενώ έχει ειδοποιηθεί Εισαγγελέας.

«Η φωτιά έχει φτάσει στη θάλασσα. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν “μάχη” στην κατάσβεση και μένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις», είπε στον ΣΚΑΪ, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στη Φωκίδα, κάηκαν τουλάχιστον δύο σπίτια

Βελτιωμένη είναι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Φωκίδα μετά από μια δύσκολη νύχτα με συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Το πρωί της Κυριακής μία αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες στο χωρίο Πηγή Ευπαλίου, στην περιοχή που βρίσκονται τα χωριά Κλήμα, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα, τα οποία είχαν εκκενωθεί χθες Σάββατο.

Τα ξημερώματα γύρω στις 4:40 εκδόθηκε ένα ακόμη μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της Μαγούλας να κινηθούν προς το Μοναστηράκι.

Η φωτιά έχει κάψει πολλές ελιές και παρθένο δάσος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μας έχουν καεί και δυο σπίτια στο Κλήμα.

Τα δύο μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλήμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Φωκίδα επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα Κυριακή σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια , σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

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