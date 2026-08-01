Ατελείωτη η μάχη με τις φωτιές σε Πόρτο Γερμενό, δυτική Αττική και Φωκίδα – Ήχησε το 112 στην Κεφαλονιά μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς στη Πάστρα – Σε επιφυλακή και για την Κυριακή ο κρατικός μηχανισμός (Videos)

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Εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού οι φωτιές, με τα μεγαλύτερα πύρινα μέτωπα να παραμένουν ενεργά σε Πόρτο Γερμενό, δυτική Αττική και Φωκίδα.

Οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό των αναζωπυρώσεων και την προστασία κατοικημένων περιοχών, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι που επικράτησαν όλη την ημέρα δυσχέραναν σημαντικά τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα μέτωπα σε Βοιωτία και Αιγιάλεια, χωρίς όμως να έχει σημάνει λήξη συναγερμού.

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτπυ και σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Παράλληλα, οι Αρχές ενεργοποίησαν το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Πάστρα, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι Αρχές ενεργοποίησαν το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στο μήνυμα αναφέρεται: «Πυρκαγιά στην περιοχή Πάστρα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

Μεγάλη μάχη σε Πόρτο Γερμενό και Φωκίδα

Η μεγαλύτερη επιχείρηση εξελίσσεται στη δυτική Αττική, όπου η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία, εξακολουθεί να απειλεί περιοχές γύρω από το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα, τον Άγιο Νεκτάριο και τη Βενίζα Μεγάρων.

Στο μέτωπο από τη Βοιωτία έως το Πόρτο Γερμενό επιχειρούν 496 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 πυροσβεστικά οχήματα, με τη συνδρομή 23 πυροσβεστών και τεσσάρων οχημάτων από τη Γαλλία και ακόμη 23 πυροσβεστών με τέσσερα οχήματα από τη Ρουμανία, στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών στη χώρα. Μέχρι τη δύση του ηλίου επιχειρούσαν, επίσης, 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου (1/8) εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα από το 112, ενώ αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκκενώσεις πόρτα-πόρτα, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που κρίθηκαν επικίνδυνες.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν εκατοντάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και Ευρωπαίοι πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία.

Επίσης, συνδρομή παρέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, με μηχανήματα έργου για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, προσωπικό και στρατιωτικά λεωφορεία σε ετοιμότητα για ενδεχόμενες νέες εκκενώσεις.

Ακόμα, στη Φωκίδα, η μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αν και η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη σε αρκετά σημεία, στο Κλήμα εκδηλώθηκαν νέες διάσπαρτες αναζωπυρώσεις, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη οριοθέτηση του μετώπου. Οι φλόγες είχαν φτάσει νωρίτερα μέχρι τις αυλές των πρώτων κατοικιών στο Πευκάκι, οδηγώντας σε εκκενώσεις επτά οικισμών.

Βελτιωμένη εικόνα σε Βοιωτία και Αιγιάλεια

Στη Βοιωτία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό, η εικόνα της πυρκαγιάς είναι σαφώς καλύτερη, ωστόσο παραμένουν ενεργές εστίες και συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεσή τους. Όπως σημείωσε, η κατάσταση είναι πλέον διαχειρίσιμη, χωρίς όμως να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η πυρκαγιά στην Αιγιάλεια. Οι ισχυροί άνεμοι υποχώρησαν σταδιακά προς το βράδυ, γεγονός που βοήθησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν το μέτωπο, ενώ η επιφυλακή παραμένει υψηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Red Code σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια την Κυριακή (2/8)

Η δύσκολη μάχη με τις πυρκαγιές αναμένεται να συνεχιστεί και την Κυριακή (2/8), καθώς η Αττική και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) που προβλέπει ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η απόφαση ενεργοποιεί αυξημένα μέτρα επιχειρησιακής ετοιμότητας, με τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας να βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιοδήποτε νέο περιστατικό. Παράλληλα, Δήμοι και Περιφέρειες στις περιοχές αυξημένου κινδύνου καλούνται να συγκαλέσουν τα αρμόδια συντονιστικά όργανα, προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, να παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του 112.

⚠️Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Κυριακή 02/08



🟠Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:



📍 #Αττική

📍περιοχές #Εύβοιας & #Βοιωτίας



🟡Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας



ℹ️ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/Lg8zgUu0O3 — Civil Protection GR (@CivPro_GR) August 1, 2026

Οι φλόγες απειλούν τη Βενίζα Μεγάρων – Μάχη για να σωθούν τα σπίτια

Το πύρινο μέτωπο έχει φτάσει στη Βενίζα Μεγάρων, με τις φλόγες να πλησιάζουν τις πρώτες κατοικίες του οικισμού.

Στην περιοχή δίνουν μάχη ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, μαζί με εθελοντές και κατοίκους, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν τα σπίτια.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 500 πυροσβέστες, 20 ομάδες δασοκομάντος και 120 πυροσβεστικά οχήματα.

Αναζωπυρώσεις στο Κλήμα Φωκίδας παρά τη βελτιωμένη εικόνα

Παρά τη σαφή βελτίωση που παρουσιάζει η εικόνα της πυρκαγιάς στο Κλήμα Φωκίδας, σημειώθηκαν νέες διάσπαρτες αναζωπυρώσεις, πιθανότατα λόγω της καύσιμης ύλης που παρέμενε στην περιοχή.

Φυσικά, πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στα σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι εστίες, με στόχο την άμεση κατάσβεσή τους και την πλήρη οριοθέτηση του μετώπου.

Η φωτιά χαρακτηρίστηκε από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η πυκνή βλάστηση και η μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης ευνόησαν την ταχεία εξάπλωσή της.

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