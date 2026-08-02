Τραγωδία στο Περού: 13 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους με τουρίστες (Video)

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Ένα μικρό τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα καθώς πετούσε πάνω από τις Γραμμές της Νάσκα (ένας απο τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους όπου υπάρχει σειρά αρχαίων γεωγλυφικών του πολιτισμού των Νάσκα ) στην ομώνυμη επαρχία του νοτίου Περού, μετέδωσε το κρατικό κανάλι TVPeru.
Στο αεροσκάφος επέβαιναν σύμφωνα με το TVPeru 11 επιβάτες και δύο πιλότοι.
«Έντεκα επιβάτες και δύο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός διοικητής Χόρχε Αντράντε, από τον τόπο του δυστυχήματος.
A tourist plane crashed near Nazca, Peru today, killing all 13 people on board.
The aircraft was operated by Aerodiana, a Peruvian company that runs sightseeing flights over the Nazca Lines, as well as charter and cargo services. The aircraft was described in some reports as a… pic.twitter.com/vixSZ0JsoA— T_CAS videos (@tecas2000) August 1, 2026
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