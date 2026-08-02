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02.08.2026 00:06

Τραγωδία στο Περού: 13 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους με τουρίστες (Video)

02.08.2026 00:06
περοθ1

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Ένα μικρό τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα καθώς πετούσε πάνω από τις Γραμμές της Νάσκα (ένας απο τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους όπου υπάρχει σειρά αρχαίων γεωγλυφικών του πολιτισμού των Νάσκα ) στην ομώνυμη επαρχία του νοτίου Περού, μετέδωσε το κρατικό κανάλι TVPeru.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν σύμφωνα με το TVPeru 11 επιβάτες και δύο πιλότοι.

«Έντεκα επιβάτες και δύο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός διοικητής Χόρχε Αντράντε, από τον τόπο του δυστυχήματος.

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