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02.08.2026 00:35

Καύσωνας στην Ιταλία: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού όλες οι μεγάλες πόλεις

02.08.2026 00:35
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Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα.

Αξιωματούχοι υγείας αναφέρουν ότι 19 πόλεις – από τον βορρά έως τον νότο, συμπεριλαμβανομένων της Ρώμης, του Μιλάνου, της Βενετίας και της Νάπολης – βρίσκονται ήδη σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ενώ έως τη Δευτέρα το ίδιο θα ισχύει για όλες τις πόλεις πλην δύο.

Το Σάββατο (1/8), οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν στα μέσα της κλίμακας των 30 βαθμών Κελσίου σε πολλές περιοχές, με τις αρχές να προειδοποιούν για κινδύνους που αφορούν ακόμη και υγιή και δραστήρια άτομα και όχι μόνο ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα πολύ μικρά παιδιά και τα άτομα με χρόνια νοσήματα.

Οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται τη στιγμή που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες δίνουν μάχη με καταστροφικές πυρκαγιές, έπειτα από διαδοχικά κύματα καύσωνα που δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωσή τους.

Στο πιο πρόσφατο δελτίο του για τον καύσωνα, το οποίο δημοσιεύτηκε το Σάββατο, το ιταλικό Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι έως τη Δευτέρα, περίπου 25 από τις 27 μεγάλες πόλεις της χώρας θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού «κόκκινου» επιπέδου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, μόνο δύο πόλεις – το Ρέτζιο Καλάμπρια, στο νότιο άκρο της ιταλικής «μπότας», και η Μεσσήνη, που βρίσκεται απέναντί ​​του, στο νησί της Σικελίας – αναμένεται να τεθούν σε κατάσταση συναγερμού «πορτοκαλί» επιπέδου που είναι και το δεύτερο υψηλότερο.

Το υπουργείο συνιστά στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να αποφεύγουν την έκθεση στη ζέστη και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας -μεταξύ 11:00 και 18:00 – να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να καταναλώνουν άφθονα υγρά.

Η ακραία ζέστη οφείλεται σε ένα υποτροπικό αντικυκλώνα από τη Βόρεια Αφρική, ο οποίος ενισχύεται τώρα πάνω από τη Μεσόγειο.

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