Ισπανία: Σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι διελεύσεις μεταναστών από τη Θεούτα – Τουλάχιστον 67 οι νεκροί

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Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στον θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η αστυνομία άρχισε σήμερα να εγκαθιστά ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοικτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά τη μαζική εισροή των προηγούμενων ημερών που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους.

Η ισπανική Πολιτοφυλακή άρχισε να τοποθετεί το νέο φράγμα στις 8:50 π.μ. ώρα Ελλάδος, στον κυματοθραύστη του Ταραχάλ, ένα από τα κύρια σημεία που χρησιμοποιούν όσοι προσπαθούν να εισέλθουν στο λιλιπούτειο ισπανικό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Το φουσκωτό φράγμα, σε συνδυασμό με μια σειρά αγκυροβολημένων ναυτικών σημαντήρων, έχει σχεδιαστεί ώστε να υψώνεται 30 έως 70 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του νερού και να εκτείνεται έως και ένα μέτρο κάτω από αυτήν, προστίθεται στην ανακοίνωση, ενώ μία δίοδος μεταξύ των φραγμάτων θα επιτρέπει στα σκάφη της Πολιτοφυλακής να περιπολούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άτομα άρχισαν να εισέρχονται στη Θέουτα από ξηράς και θαλάσσης από την Πέμπτη, σε μια άνευ προηγουμένου εισροή σε ένα από τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Περισσότερα από 48.000 από αυτά επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ωρών, ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση.

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