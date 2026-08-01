Μόσχα: Έκρηξη κοντά σε καφέ – Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες

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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν, το βράδυ του Σαββάτου (1/8), από έκρηξη κοντά σε καφέ στη Μόσχα. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:10 (ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας) κοντά σε θερινό καφέ στην Πλατεία Κουντρίνσκαγια, στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας.

Στο σημείο του συμβάντος εργάζονται στελέχη της Κεντρικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας για τη Μόσχα, ενώ αρκετές οδικές έξοδοι κοντά στον δακτύλιο Σαντόβογιε έχουν κλείσει για την κυκλοφορία. Οι κοντινοί σταθμοί του μετρό λειτουργούν κανονικά.

Πόσοι είναι οι νεκροί και οι τραυματίες

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη, ενώ άλλοι 15 τραυματίστηκαν με τραύματα διαφορετικής σοβαρότητας.

Το ρωσικό Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι στους τραυματίες παρέχεται κάθε αναγκαία βοήθεια, ενώ ο ακριβής αριθμός των θυμάτων εξακολουθεί να διερευνάται.

Τι εξετάζουν οι Αρχές για την έκρηξη στη Μόσχα

Ανακριτές και ιατροδικαστές βρίσκονται στο σημείο της έκρηξης, όπου διεξάγεται αυτοψία. Τα αίτια του συμβάντος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί επίσημα από τις ρωσικές Αρχές.

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