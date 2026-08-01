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01.08.2026 22:57

Άνω Λιόσια: Εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε αυτοκίνητο

01.08.2026 22:57
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Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε στα Άνω Λιόσια, όπως έγινε γνωστό το βράδυ του Σαββάτου (1/8). Το σώμα βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του οχήματος και έφερε τραύμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το θύμα είναι 72 ετών και το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε νεκρός επί της οδού Κωνσταντίνου Τσικλητήρα, στα Άνω Λιόσια, ήταν δικό του. Μάλιστα, τα κλειδιά του οχήματος βρέθηκαν πάνω στη μίζα.

Στο σημείο μεταβαίνει ιατροδικαστής, προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και να προσδιοριστούν τα αίτια θανάτου.

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