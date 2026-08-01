Πάρος: Κόβουν την ανάσα πλάνα από αεροπλάνο κατά την προσγείωση στο νησί – Καμένες εκτάσεις και καπνός (Video)

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Κόβουν την ανάσα τα εναέρια πλάνα μέσα από αεροπλάνο της γραμμής που ετοιμάζεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Πάρου.
Μαύρος καπνός και καμένες εκτάσεις, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής από την πρόσφατη πυρκαγιά στο νησί.
Τα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στην τοπική ιστοσελία parianostypos:
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