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01.08.2026 20:41

Πάρος: Κόβουν την ανάσα πλάνα από αεροπλάνο κατά την προσγείωση στο νησί – Καμένες εκτάσεις και καπνός (Video)

01.08.2026 20:41
ΠΑΡΟΣ1

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Κόβουν την ανάσα τα εναέρια πλάνα μέσα από αεροπλάνο της γραμμής που ετοιμάζεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Πάρου.

Μαύρος καπνός και καμένες εκτάσεις, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής από την πρόσφατη πυρκαγιά στο νησί.

Τα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στην τοπική ιστοσελία parianostypos:

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