Κόλαση πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό: Κάηκαν σπίτια, εκκενώθηκαν οικισμοί – Ξεκίνησαν εναέριες ρίψεις, ασύλληπτη η καταστροφή στη Βοιωτία

Takeaways by to pontiki AI Η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική προκάλεσε αλλεπάλληλες εκκενώσεις οικισμών, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι έστρεψαν το πύρινο μέτωπο προς την παραλιακή ζώνη.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία του Πόρτο Γερμενό με τη συνδρομή σκαφών του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και εξοπλισμό, ενώ πάνω από 50.000 στρέμματα γης έχουν επηρεαστεί σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα.

Με το πρώτο φως της ημέρας, ισχυρές εναέριες δυνάμεις ξεκίνησαν ρίψεις νερού για να ενισχύσουν το έργο των 320 πυροσβεστών που επιχειρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη στις Νεραντζιές της Αιγιάλειας για να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές από την επέκταση της πυρκαγιάς.

Στις πληγείσες περιοχές παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές οχημάτων λόγω της επικινδυνότητας των μετώπων.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εφιαλτική ήταν η νύχτα για τους κατοίκους της Βοιωτίας και της Δυτικής Αττικής, καθώς η φωτιά κινήθηκε ανεξέλεγκτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας αλλεπάλληλες εκκενώσεις και μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλιακή ζώνη.

Δώδεκα λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα, ήχησε νέο μήνυμα του 112 για τη Δομβραίνα, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή και να κινηθούν προς τη Θίσβη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δομβραίνα της περιφερειακής ενότητας #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Θίσβη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

Η αλλαγή της κατεύθυνσης των θυελλωδών ανέμων έστρεψε το πύρινο μέτωπο προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να κλείσει ο κεντρικός οδικός άξονας.

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν ήταν δραματικές. Στην παραλία στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού 12 πολιτών υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν άμεσα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, πλωτό μέσο του Πυροσβεστικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος, προκειμένου να απομακρύνουν με ασφάλεια όσους είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία.

Η ισχυρή αναζωπύρωση

Είχε προηγηθεί, λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα, νέα ισχυρή αναζωπύρωση. Οι άνεμοι άλλαξαν απότομα κατεύθυνση, σπρώχνοντας τις φλόγες προς το παραλιακό μέτωπο και δημιουργώντας συνθήκες ασφυκτικής πίεσης για κατοίκους και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας της πυρκαγιάς και των ακραίων συνθηκών είναι το γεγονός ότι ένα πυροσβεστικό όχημα παραδόθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς στο Πόρτο Γερμενό, ενώ ζημιές υπέστησαν κατοικίες και αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τη Πυροσβεστική στο μέτωπο που ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής η φωτιά κατευθύνεται προς Δομβραίνα και για το λόγο αυτό στις 05:03 στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη.

Στο άλλο μέτωπο, που ξεκίνησε στο Καλαμάκι και κατευθύνεται προς την περιφέρεια Αττικής, η φωτιά βρίσκεται στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, για την οποία εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο στις 2:05 με την οδηγία όσοι βρίσκονται στην περιοχή να κατευθυνθούν προς το Λιμάνι του Πόρτο Γερμενού και το δεύτερο στις 03:16 με την οδηγία απομάκρυνσης προς την παραλία του Πόρτο Γερμενού.

Σηκώθηκαν τα εναέρια

Λίγο μετά τις 6 το πρωί του Σαββάτου σηκώθηκαν τουλάχιστον εννεα αεροσκάφη Canadair και τέσσερα ελικόπτερα η σωτηρία εξ’ ουρανού που περίμεναν οι κάτοικοι κυκλωμένοι από δύο μέτωπα, αφού και απέναντι από το Πόρτο Γερμενό, στον Μύτικα, οι φλόγες βρίσκονται πλέον στον οικισμό της Ψάθας για τον οποίο εκδόθηκε μήνυμα 112 για εκκένωση προς Αλεποχώρι και Μέγαρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας περισσότεροι από 320 πυροσβέστες έδωσαν μάχη στα μέτωπα της Ξηρονομής και του Καλαμακίου, επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν απειληθούν και άλλοι οικισμοί.

Στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, και 92 οχήματα ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εναέριες ρίψεις νερού 18 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, με το ένα από αυτά τα τελευταία να χειρίζεται τον συντονισμό τους.

Στην περιοχή επιχειρεί ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων.

Δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες και σήμερα, καθώς στην Αττική και στην Εύβοια προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς («κατηγορία 5»), ενώ πολλές άλλες περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 4, με άλλα λόγια υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ασύλληπτη η καταστροφή από τη φωτιά στη Βοιωτία – Κάηκαν έως και 50.000 στρέμματα

Μέχρι και 50.000 στρέμματα γης έχουν επηρεαστεί από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Βοιωτία, σύμφωνα με τα δεδομένα που αποτυπώνονται δορυφορικά από τη NASA.

Οι θυελλώδεις άνεμοι κατέστησαν ανεξέλεγκτη την πυρκαγιά που ξεκίνησε στα βόρεια, στην περιοχή Ξηρονομή.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ισχύ τέθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, όπου μαίνεται φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο Καλαμάκι Βοιωτίας.

Ανακοινώθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό

Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας-

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα

Αίγιο: Αγώνας να κρατηθούν οι φλόγες μακριά από τα σπίτια – Σηκώθηκαν εναέρια

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς στις Νεραντζιές της Αιγιάλειας, προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Οι 75 πυροσβέστες και τα πεζοπόρα τμήματα επιχειρούσαν συνεχώς κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός, όπου εστάλη μήνυμα στους κατοίκους μέσω του 112 για προληπτική εσπευσμένη απομάκρυνση, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν.

Με το πρώτο φως της ημέρας δόθηκε εντολή να επιχειρήσουν στην περιοχή τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Καλύτερη η εικόνα, μάχη με τις διαρκείς αναζωπυρώσεις

Η αθέατη πλευρά του delivery

Καιρός: «Κόκκινος» συναγερμός για πυρκαγιές, ακραίο αδιάκοπο μελτέμι με ριπές ανέμου έως 150 χλμ/ώρα



