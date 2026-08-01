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01.08.2026 07:48

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Καλύτερη η εικόνα, μάχη με τις διαρκείς αναζωπυρώσεις

01.08.2026 07:48
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Με καλύτερη εικόνα, αλλά χωρίς να έχει λήξει ο συναγερμός, βρίσκει η επόμενη ημέρα το νότιο Ρέθυμνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις, με τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Σύμφωνα με το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, όλες οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή, ενώ ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Σε ό,τι αφορά το πύρινο μέτωπο οι συνεχείς αναζωπυρώσεις το βράδυ κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με το βάρος των επιχειρήσεων να δίνεται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη, τις Κεραμές, τον Δρυμίσκο και τον Ασώματο.

Το απόγευμα συνεχίζονται οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από τα αίτια της πυρκαγιάς.

Δίωξη για εμπρησμό σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργεία του ΔΕΔΔΗΕ

Δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω, άσκησε η εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον δήμο Αγίου Βασιλείου.

Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται το απόγευμα στον ανακριτή Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Γιάννης Παρασύρης τόνισε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία και συγκεκριμένα ανέφερε: «Ως συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου σας μεταφέρω ως δεδομένο ότι αρνείται την κατηγορία του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω. Αναμένουμε την επίσημη θέση του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της πραγματογνωμοσύνης του».

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ΣΑΒΒΑΤΟ 01.08.2026 08:48
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