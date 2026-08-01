Κραυγή αγωνίας για το νότιο Ρέθυμνο: Οι τραγικές ευθύνες του Δήμου για τη βιβλική καταστροφή

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Μπορεί για την πυρκαγιά που ισοπέδωσε τεράστιες και πανέμορφες περιοχές στο νότιο Ρέθυμνο να αναζητούνται από τη Δικαιοσύνη ευθύνες του ΔΕΔΔΗΕ, ωστόσο μεγάλο μέρος των παραλείψεων και της έλλειψης πρόληψης και γρήγορης αντίδρασης σε τέτοιες καταστάσεις φέρει και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, στον οποίο ανήκουν τεράστιες εκτάσεις από αυτές που κάηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Είναι αποκαλυπτική και εξόχως αιχμηρή, με παράθεση στοιχείων και σοβαρών επισημάνσεων, η ανάρτηση επιφανούς παράγοντα του Ρεθύμνου, με σημείο αναφοράς (και καταγωγής) στην περιοχή των καμένων εκτάσεων.

Ο Παντελής Σπυρλιδάκης γράφει χαρακτηριστικά:

«Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι ένας από τους πλουσιότερους δήμους της Κρήτης σε υδάτινους πόρους. Οι πηγές του Κουρταλιώτη και του Σπηλίου διαθέτουν τεράστιες ποσότητες νερού, οι οποίες επί δεκαετίες καταλήγουν στη θάλασσα. Αντί αυτός ο φυσικός πλούτος να αξιοποιηθεί για την άρδευση, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, την αναζωογόνηση των χωριών και τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου πυροπροστασίας, έμεινε αναξιοποίητος.

Θα μπορούσαν να είχαν κατασκευαστεί δεξαμενές, δίκτυα μεταφοράς νερού και σημεία υδροληψίας, ώστε να υπάρχει μια πραγματική αντιπυρική ασπίδα για ολόκληρη την περιοχή. Θα μπορούσε να είχε σχεδιαστεί η σταδιακή υπογειοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου σε σημεία υψηλού κινδύνου και να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη. Ειναι αναριθμητες οι λυσεις που θα μπορουσαν να βρεθουν και να υλοποιηθουν παμπολες οι εκκλησεις και πανε πισω πολλα χρονια οι φωνες των κατοικων που δυστυχως πλεον ακουγονται σαν προφητειες που μυνηουν το κακο που θα ερχοταν.. αλλα και ο εθελοντισμος τελικα εχει περιθωροιοπηθει γιατι?? Ισως το γιατι ομως να οδηγαει στο ποιος…

Αντί γι’ αυτά, η δημοτική αρχή, που ξοδεψε χρονο και χρημα τα τελευταια χρονια? Στο να μοιραζει ενωτια για να μην ακουωονται οι φωνες αυτων που πονανε την φυση και τον τοπο τους.. επένδυσε περισσότερο στις φιέστες, στις δημόσιες σχέσεις και στις πανηγυρικές εκδηλώσεις. χωρίς ένα εστω υποτυπωδες σχέδιο ανάπτυξης και προστασίας του τόπου.

Οι ίδιοι άνθρωποι διοικούν τον Δήμο εδώ και δεκαετίες. ΑΡΑ δεν φταινε οι δηθεν προηγουμενοι- Σήμερα είναι η ώρα να αναρωτηθούμε αν αυτό το μοντέλο διοίκησης μπορεί πραγματικά να εγγυηθεί το μέλλον του Αγίου Βασιλείου.

Ο τόπος μας αξίζει περισσότερα. Αξίζει όραμα. Αξίζει πρόληψη. Αξίζει ανάπτυξη. Αξίζει ασφάλεια για τους ανθρώπους του.

Η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη των δύο συνανθρώπων μας δεν είναι τα λόγια. Είναι να αλλάξουμε πορεία, ώστε να μη ζήσουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία».

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